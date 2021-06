Second tour des régionales et départementales: 27,89% de participation à 17h

À l’instar du premier tour des régionales et départementales, caractérisé par une abstention record, le second, bien que plus décisif, n’éveille pas non plus d’intérêt chez les Français, le taux de participation s’élevant à seulement 27,89% à 17h00. Un recul de plus de 22% par rapport au scrutin de 2015.