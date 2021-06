La France accueille un forum de l'ONU destiné à faire progresser la cause des femmes

La France accueille de mercredi à vendredi, sous format hybride en présentiel et en ligne un forum de l’ONU destiné à faire progresser la cause des femmes.

L’événement, coprésidé par la France et le Mexique sous l’égide d’ONU femmes, en partenariat avec les jeunes et la société civile, a commencé en mars à Mexico pour clore ses travaux à Paris, du 30 juin au 2 juillet.

Le forum, qui réunira des milliers de délégués d’États et d’ONG, devra déboucher sur des «engagements concrets» pour faire progresser la cause des femmes, mise à mal par la pandémie de Covid-19.

Ce «Forum Génération Égalité», la plus importante convention de l’ONU sur ce sujet depuis la Conférence de Pékin de 1995, devra lancer «une série d’actions concrètes, ambitieuses et transformatrices pour réaliser des progrès immédiats et irréversibles en faveur de l’égalité hommes-femmes».

Il doit contribuer à faire «progresser les droits des femmes et des jeunes filles partout dans le monde» et répondre ainsi à une situation «très préoccupante», a résumé le président français Emmanuel Macron, qui doit lancer lui-même l’événement mercredi après-midi lors d’une cérémonie au Carrousel du Louvre, à Paris.

L’événement doit accueillir des personnalités comme la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris (à distance) ou l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton (à Paris).

Il doit déboucher sur un «plan mondial d’accélération» vers l’égalité, autour de plusieurs thématiques comme les violences envers les femmes, le droit à disposer de son corps, ou encore l’égalité économique.

L’augmentation de l’aide au développement et des financements spécifiques dévolus à l’égalité de genre sera également l’un des enjeux de la conférence.