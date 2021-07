Pour près de la moitié des Français, les injustices touchent le plus… la justice

Que ce soit dans le domaine économique, social ou celui de l’accès au droit, les Français sont plus de 70% à estimer que les injustices ont augmenté, selon un nouveau sondage. En outre, plus de la moitié affirment en avoir fait eux-mêmes l’expérience.

Un sondage réalisé par l’Ifop pour le Conseil national des barreaux (CNB) vient de révéler que les Français sont très nombreux à réagir aux injustices au sein de la société et que celles-ci touchent toutes les catégories de la population sans distinction.

Plus de la moitié des Français ont fait l’expérience d’une injustice: 59% le ressentent souvent ou de temps en temps, contre 41% qui ont répondu «rarement» ou «jamais».

Les différences dans l'expérience du sentiment d'injustice sont particulièrement marquées chez les femmes (64%) et moins chez les hommes (55%). Elles le sont également entre les 65 ans et plus (44%) et tous les autres (plus de 60%).

Le niveau des injustices semble en outre être directement lié à la classe sociale. Si dans la catégorie aisée, ce chiffre est de 44%, il va croissant à mesure que les revenus des personnes interrogées baissent et constitue 58% et 57% pour les classes moyenne supérieure et moyenne inférieure, mais monte à 62% pour la catégorie modeste et atteint 79% pour la catégorie pauvre.

Les plus insupportables

Toujours selon les résultats du sondage, les injustices perçues comme les plus insupportables sont: ne pas manger à sa faim ou ne pas pouvoir nourrir convenablement ses enfants (67%); être discriminé en fonction de son origine, sa couleur de peau, son orientation sexuelle ou sa situation sociale (52%); l’insécurité dans son environnement quotidien (45%). La perte de l’emploi n’arrive qu’en sixième position.

Le niveau d’inquiétude ressort notamment dans les réponses à la question de savoir si les injustices augmentent ou diminuent. Ainsi, pour la grande majorité des sondés, elles vont croissant (71%). Seuls 7% des Français estiment qu’elles diminuent, tandis que 22% pensent qu’elles restent stables.

En outre, un Français sur trois (32%) a le sentiment que les injustices sont plus fortes dans son pays qu’ailleurs en Europe. Presque la moitié (46%) estime qu’elles sont tout aussi fortes, alors que 22% affirment qu’elles le sont moins.

Pour ce qui est des «territoires» français associés aux injustices, les personnes interrogées ont cité en premier lieu les banlieues (57%) et les campagnes (32%).

Selon un autre sondage réalisé également pour le CNB, mais par Odoxa et en mai dernier, 77% des Français ont le sentiment que les libertés et les droits fondamentaux ont tendance à reculer, un sentiment encore plus marqué en Outre-Mer (84%). En outre, plus d’un Français sur trois (37%) déclare qu’il est difficile de faire valoir ses droits là où il habite. Le chiffre est de 58% en Outre-Mer.

Les plus fortes

Dans le classement des domaines où les injustices sont les plus nombreuses, la palme revient à… la justice (44%). Elle est suivie des impôts et taxes (42%) puis du monde du travail et de l’entreprise (39%).

Le sondage est également révélateur des problèmes qui se retrouvent actuellement au centre de l’attention de la société, comme les inégalités hommes-femmes ou les logements squattés. Priés de donner une note au niveau d'injustice sur divers exemples, les Français se sont particulièrement indignés face aux situations où un enfant est harcelé à l’école par ses camarades, un propriétaire voit l’appartement qu’il loue occupé par des squatters et une femme qui à poste égal est moins bien payée qu’un de ses collègues homme.

L’enquête a été réalisée en ligne du 17 au 21 juin 2021 auprès d’un échantillon de 1.511 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.