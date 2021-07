Triche aux tests? Un cluster géant aux Pays-Bas après une soirée dans une boîte de nuit

Une soirée dans une boîte de nuit aux Pays-Bas s’est terminée par au moins 165 personnes contaminées par le coronavirus sur 600 participants, relate le quotidien belge De Standaard. La fête a été organisée samedi 3 juillet dans la ville d’Enschede, dans l'est du pays.

Le service municipal de santé de Twente, cité dans la presse locale, a confirmé que 165 personnes avaient reçu un test positif au Covid-19 après avoir passé la soirée dans la boîte. Tous les participants ont été appelés à se faire dépister et à s’isoler pour deux semaines.

Malgré la demande de l’établissement de présenter soit un test négatif, soit une preuve d’une vaccination complète à l’entrée, les participants se seraient échangés des codes QR et des tests, indique le média. De plus, les gens ont pu sortir et renter de nouveau dans la boîte, ce qui pourrait empêcher ou compliquer les contrôles à l’entrée. Une enquête est en cours pour établir les circonstances, détaille la presse locale. Entre-temps, la boîte de nuit en question a fermé pour le moment ses portes.

Vers l’ouverture des boîtes de nuit en France le 9 juillet?

Cet incident avec un cluster géant créé à l’issue d’une nuit passée dans une discothèque a déjà fait émerger des questions: comment cela se passera-t-il en France où l’ouverture des boîtes de nuit est prévue pour le 9 juillet.

#COVID19 #Variant

1/3

PAYS-BAS - CLUSTER APRÈS UNE SOIRÉE EN DISCOTHÈQUE

« La première nuit où la discothèque Aspen Valley a été autorisée à rouvrir s'est terminée avec un grésillement. On sait maintenant qu'environ 165 visiteurs sont infectés par le virus corona. » https://t.co/rsdY2bpGiy — Laurent FIGNON♦️😷💉💉🦠 (@fignon_laurent) July 5, 2021​

Des médecins se demandent: «le système prévu en France est-il plus sécurisé»?

Info COVID@gouvernementFR voici ce qu’il s’est passé avec la réouverture d’une discothèque après une seule soirée: cluster de 165 cas. Raison échange de QR code. Et si on faisait des TAG? Le système prévu en France est-il plus sécurisé. Demander une Carte d’ID avec le QR code?! https://t.co/IP6AOCIKIu — Eric Billy 🇫🇷🇪🇺 (@EricBillyFR) July 5, 2021​

Alors que les discothèques peuvent rouvrir leurs portes à partir du 9 juillet, l'accès sera réservé aux porteurs d'un pass sanitaire. En outre, une jauge de 75% devra être respectée à l'intérieur des établissements et le port du masque ne sera pas obligatoire, a précisé le ministre chargé des PME Alain Griset.

Qui plus est, il a été ajouté que selon leur souhait les propriétaires de boîtes de nuit peuvent se procurer des barnums à l'entrée, ce qui permettra de réaliser un test de dépistage rapide pour les clients qui ne possède pas de pass sanitaire.

Les concerts-tests ont été proposés en France, copiant l’expérience d’autres pays européens, pour estimer les conditions de réouverture des salles de concert. Notamment, environ 5.000 spectateurs ont assisté le 29 mai à un concert-test du groupe Indochine à Paris. Il a été organisé dans les conditions du port de masque obligatoire, mais sans distanciation physique. Par la suite, la tâche des scientifiques et médecins a été d’estimer les résultats épidémiologiques de cette expérience. Alors que les expériences pareilles, en Espagne et au Royaume-Uni, n'ont pas montré de risque élevé de contamination, les résultats de l’étude en France sont attendus pour début juillet.

À la manière des concerts-tests, le gouvernement avait même évoqué en mai la piste d’une soirée-test pour étudier les conditions de réouverture des boîtes de nuit, à la manière de ce qui a été envisagé pour les salles de concert.

Les discothèques en France

En arrêt total depuis 15 mois, les discothèques représentent toujours environ 30.000 emplois directs ainsi qu’un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel, d’après les syndicats.

Sur la totalité des 1.600 discothèques en France, 152 avaient fermé définitivement à fin mars 2021. Dans le même temps, les syndicats préviennent que 25% d’entre elles ne pourront pas ouvrir par impossibilité de répondre au protocole sanitaire.