Les Français veulent des mesures de restriction plus fortes pour les non-vaccinés, selon un sondage

Sur fond de craintes d’une éventuelle quatrième vague de l’épidémie, 61% des Français se disent favorables à la mise en place de mesures de restriction plus contraignantes pour les personnes ne souhaitant pas se faire vacciner, selon la dernière enquête Elabe pour BFM TV.

Dans le détail, 28% des sondés sont «très favorables» et 33% «plutôt favorables» à l’idée d’interdire aux personnes non-vaccinées d’avoir accès à certains lieux ou d’exercer certaines professions nécessitant un contact avec le public. À l’inverse, 19% des Français se déclarent «plutôt opposés» et 19% «très opposés» à de telles restrictions.

Les électeurs d’Emmanuel Macron, François Fillon et Benoît Hamon à la présidentielle de 2017 se montrent plus d’accord avec cette possibilité, alors que les partisans de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, avec respectivement 54 et 48% des sondés d’accord, restent plus divisés.

Quid de la vaccination obligatoire?

L’étude montre également que les Français sont de plus en plus enclins à imposer la vaccination. Ainsi, 72% des personnes interrogées sont favorables à l’idée de rendre l’immunisation obligatoire pour les soignants.

Concernant la vaccination obligatoire étendue à l’ensemble de la population, 61% des sondés s’y déclarent favorables pour les adultes et adolescents.

Le sondage a été réalisé sur un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, qui ont été interrogées en ligne les 6 et 7 juillet 2021.

Nouveaux cas en hausse

Le nombre de nouveaux cas journaliers vient de repartir à la hausse en France, avec 4.081 nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures, contre plus de 3.500 la veille.

Dans le même temps, les services de réanimation traitent moins de 1.000 malades, une première depuis plusieurs mois. Le pays déplore quand même plus de 111.000 décès liés au Covid-19 depuis le début de l’épidémie.