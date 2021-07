Des militants d'Extinction Rebellion s’attaquent aux vitrines allumées la nuit à Niort

Des vitrines restées allumées dans la nuit du 9 au 10 juillet à Niort ont été ciblées par des militants d'Extinction Rebellion, rapporte le quotidien La Nouvelle République. Ils ont éteint des éclairages nocturnes qu’ils jugent abusifs ou laissé des inscriptions sur les vitrines des agences et magasins: «Éteignez votre vitrine, rallumez les étoiles», «L'éclairage abusif pollue».

Les militants eux-mêmes ont défini leur démarche comme une première phase de sensibilisation. En outre, ils ont collé sur les vitrines des feuillets expliquant pourquoi il faut éteindre la lumière. Parmi les points décrits, le rappel que l’éclairage nocturne est hors la loi, qu’il s’agit de pollution et qu’il nuit à la biodiversité.

L’un des militants a raconté dans une vidéo mise en ligne qu’ils avaient déjà mené ce genre de sensibilisation auparavant et que leur démarche avait porté ses fruits dans plusieurs petits commerces qui maintenant éteignent la lumière. Leurs gérants ont pu lire au matin un message laissé par les jeunes qui les félicitent et les remercient pour contribuer «à la sauvegarde de l’environnement».

Ce qui dit la loi

Selon la législation française, «afin de réduire les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, l'éclairage nocturne des publicités, préenseignes et enseignes lumineuses et des bâtiments non résidentiels (bureaux, commerces, bâtiments agricoles ou industriels, bâtiments publics, façades et vitrines par exemple) est limité».

L’extinction des feux doit avoir lieu entre 1 heure et 7 heures du matin.

«Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci intervient plus tardivement. Elles peuvent être allumées à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt», indique le site du ministère de la Transition écologique.

Extinction Rebellion

Pour rappel, Extinction Rebellion n’a ouvert son association locale à Niort qu’en mars 2021. Ce mouvement s’occupe de manière générale de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique.

Par exemple, le 29 juin, des dizaines de militants écologistes ont occupé le site du cimentier Lafarge à Gennevilliers, un endroit important pour le projet du Grand Paris afin de «dénoncer l'artificialisation des sols» qui est «un facteur majeur de la 6e extinction de masse du vivant sur Terre».

Lors d’une manifestation organisée par des militants d'Extinction Rebellion devant l’Assemblée nationale à Paris le 4 mai, ils demandaient à l'exécutif de renoncer au projet de loi Climat et résilience.