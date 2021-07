Allocution d’Emmanuel Macron: exposera-t-il la photo de McFly et Carlito sur son bureau?

À l’approche de l’allocution du Président de la République annoncée par l’Élysée, les internautes se demandent si le chef de l’État tiendra sa promesse et montrera la photo des youtubeurs McFly et Carlito sur son bureau, comme il l’a promis dans une vidéo du concours d’anecdotes publiée le 23 mai.

Aggravée par la propagation du variant Delta, la crise sanitaire oblige Emmanuel Macron à s’adresser de nouveau à la nation le 12 juillet. Et à cette occasion, des internautes se demandent si le Président de la République tiendra sa promesse concernant McFly et Carlito.

Le défi

Tout a commencé fin février, quand le chef de l’État, caméra à la main, lance un défi à McFly et Carlito et leur demande de faire une vidéo pour expliquer aux jeunes l’importance des gestes barrières.

Selon les conditions établies par Macron, si la séquence récolte 10 millions de vues, alors il autorisera les vidéastes à tourner à l’Élysée. Un défi relevé haut la main par les influenceurs dont la chaîne YouTube est l’une des plus regardées en France.

Le 23 mai, McFly et Carlito ont donc été reçus à l'Élysée. Le Président a alors promis d'exposer la photo des deux youtubeurs sur son bureau lors d'une prochaine allocution, évoquée dans la foulée pour le 14 juillet, jour de la fête nationale lors de laquelle McFly et Carlito prendront place à bord d'un avion de la patrouille de France.

Ainsi, des internautes s’interrogent sur les réseaux sociaux: la photo de McFly et Carlito sera-elle posée sur le bureau du Président lors de son allocution du 12 juillet lors de laquelle le risque de la reprise épidémique et des réformes à venir peuvent être évoquées.

«Cela va sans dire que, vu le contexte très tendu, ça ferait tout de même un peu décalé», concède un des proches du chef de l’État auprès du Parisien.

Des sujets probables du discours

Le Président de la République prendra la parole plus de deux mois après celle du 29 avril, quand il a annoncé les différentes étapes du déconfinement. Les détails sur le contenu de cette intervention n’ont pas été divulgués par l’Élysée.

Alors que la situation sanitaire se dégrade dans l’Hexagone à cause de la progression du variant Delta du Covid-19, et qu’Olivier Véran a prévenu le 9 juillet sur France Inter que la souche «entraîne à nouveau une augmentation des contaminations en France [et] sera bientôt majoritaire dans notre pays, probablement dès ce week-end», une sortie de crise semble menacée.

En outre, le 7 juillet, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a dit que «le chef de l’État tiendra compte des données sanitaires».

Enfin, selon l’entourage du Président, cité par l’AFP, M.Macron devrait dévoiler les points forts des 10 derniers mois de la fin de son quinquennat, en particulier sur les réformes comme celle des retraites.