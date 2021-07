McFly et Carlito seront dans un avion de la Patrouille de France lors du défilé du 14 juillet

Emmanuel Macron a défié lors de leur concours d’anecdotes les youtubeurs McFly et Carlito d’embarquer à bord d’un avion de la Patrouille de France lors du défilé du 14 juillet. Ils y seront donc.

Le Président de la République a proposé dans la vidéo de concours d’anecdotes, publiée le 23 mai, aux youtubeurs McFly et Carlito de monter à bord d’un avion de la Patrouille de France lors du défilé du 14 juillet. Le moment d’embarquer est presque venu.

Les deux vidéastes seront ainsi à bord d’un des appareils de la Patrouille officielle de l’Armée de l’Air et de l’Espace française, comme le rapporte Le Journal du Dimanche.

Le défi

Tout a commencé fin février, quand le chef de l’État a lancé un défi à McFly et Carlito et leur a demandé de faire une vidéo pour expliquer aux jeunes l’importance des gestes barrières.

Selon les conditions établies, si la séquence récoltait 10 millions de vues, ils seraient autorisés à tourner à l’Élysée. Un défi relevé haut la main par les influenceurs dont la chaîne YouTube est l’une des plus regardées en France. Le 23 mai, McFly et Carlito ont donc été reçus à l'Élysée pour un concours d’anecdotes.

La photo de McFly et Carlito affichée lors de l’allocution?

Alors que ce lundi 12 juillet Emmanuel Macron prendra la parole devant la nation, les internautes se sont demandés s’il tiendrait sa promesse et montrerait la photo de ces youtubeurs sur son bureau, comme il l’avait annoncé durant le concours d’anecdotes.

Selon l’un de ses proches qui s’est exprimé dans les colonnes du Parisien, cela est peu probable:

«Cela va sans dire que, vu le contexte très tendu, ça ferait tout de même un peu décalé…».

Une autre source de l’entourage du Président, citée par Le Journal du Dimanche, a assuré quant à elle que M.Macron «tient toujours ses promesses».

Les sujets probables du discours

Lors de sa précédente allocution, le Président de la République avait annoncé les différentes étapes du déconfinement.

Alors que la situation sanitaire se dégrade dans l’Hexagone à cause de la progression du variant Delta, et qu’Olivier Véran a noté que celui-ci «entraîne à nouveau une augmentation des contaminations en France [et] sera bientôt majoritaire dans notre pays, probablement dès ce week-end», une sortie de crise semble menacée.

Gabriel Attal a à son tour annoncé le 7 juillet que «le chef de l’État tiendra compte des données sanitaires».

En outre, d’après l’entourage de M.Macron, cité par l’AFP, il devrait dévoiler les points forts des 10 derniers mois de la fin de son quinquennat, en particulier sur les réformes comme celle des retraites.