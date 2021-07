Les soignants, mais pas que: ce qu’il faut retenir des annonces de Macron sur la vaccination obligatoire

Lors de son allocution de ce 12 juillet, Emmanuel Macron a appelé tous les Français à se faire vacciner le plus vite possible, insistant sur le fait que cela est le meilleur moyen de lutter contre le virus. Soulignant qu’il a confiance dans les Français et qu’il n’introduit pas la vaccination obligatoire pour tout le monde, le Président a pourtant annoncé l'obligation vaccinale «sans attendre» pour les personnels soignant et non-soignant des établissements de santé.

«Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Il divise par 12 son pouvoir de contamination et évite 95% des formes graves. L'équation est simple, plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser», a lancé le Président français.

En précisant les professions qui sont désormais concernées par la vaccination obligatoire, Emmanuel Macron a évoqué les suivantes: les personnels soignant et non-soignant des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

Le chef d’État a prévenu que jusqu’au 15 septembre tous les soignants et les personnes concernées d'autres professions peuvent aller se faire vacciner. Toutefois, après cette date, des contrôles et des sanctions seront mis en place.

Les tests PCR ne seront plus gratuits

Qui plus est, le Président a fait savoir qu’à partir du mois d’octobre les tests PCR qui ne sont pas prescrits sur ordonnance ne seront plus remboursés par l’État.

Détails à suivre...