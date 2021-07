La réforme des retraites «engagée dès que les conditions sanitaires seront réunies», annonce Macron

Nous devrons engager la réforme des retraites dès que les conditions sanitaires seront réunies, a déclaré lundi le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, lors d’une allocution.

Il faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard, a ajouté le président de la République, préconisant la suppressions des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants.

Détails à suivre