Doctolib pris d’assaut pour des vaccinations après l’allocution de Macron, avec un record de rendez-vous

Alors que le variant Delta, plus contagieux, continue sa progression, Emmanuel Macron a appelé lors de son allocution du 12 juillet tous les Français à se faire vacciner le plus vite possible, notant que cela était le meilleur moyen de lutter contre le virus. Il a déclaré que le personnel des hôpitaux et celui en contact avec des publics fragiles était désormais soumis à l’obligation vaccinale. Il a cependant souligné qu’il avait confiance dans les Français et qu’il n’introduisait pas la vaccination obligatoire pour tout le monde.

Son message semble avoir eu un effet rapide. Ainsi, un nombre record de prises de rendez-vous pour la vaccination a été constaté sur le site Doctolib, selon son compte Twitter. Cet engouement a rapidement provoqué un bug général.

Au début, il enregistrait 17.000 rendez-vous par minute.

🔴 17 000 rendez-vous pris toutes les minutes en ce moment sur Doctolib #Macron20h #VaccinationCovid — Doctolib (@doctolib) July 12, 2021

Un peu plus tard, le nombre a augmenté jusqu’à 20.000 chaque minute.

🔴 Nouveau record : 20 000 rendez-vous pris toutes les minutes en ce moment sur Doctolib #Macron20h #VaccinationCovid https://t.co/1fCvSe1KSi — Doctolib (@doctolib) July 12, 2021

Le ministre de la Santé s’est réjoui que «des centaines de milliers» de personnes aient fait ce choix.

Vous êtes des centaines de milliers à avoir réservé un RDV de vaccination ce soir !

Ca tombe bien, on a des vaccins, des centres ouverts partout, et des dizaines de milliers de soignants, pompiers, agents des collectivités qui n'attendent que vous 😊👏👏 — Olivier Véran (@olivierveran) July 12, 2021

Plus de 900.000 Français ont pris rendez-vous

Sur RMC ce mardi 13 juillet, Stanislas Niox-Chateau, le PDG de Doctolib, a annoncé avoir battu un record de fréquentation avec un total de plus de 900.000 rendez-vous en une seule soirée:

«Il y a eu une affluence record hier soir suite aux annonces du Président avec près de 7,5 millions de connexions uniques en quelques minutes. 900.000 Français ont pris leur rendez-vous de vaccination. C’est deux fois plus que le dernier record».

"900 000 rendez-vous pris": Cohue sur Doctolib après l'allocution d'Emmanuel Macron, Stanislas Niox-Chateau, directeur général de Doctolib réagit sur RMC#ApollineMatin pic.twitter.com/ME54KQwWOa — RMC (@RMCinfo) July 13, 2021

Le site Doctolib a précisé que 926.000 Français avaient pris rendez-vous le 12 juillet.

🔴 Hier, 926 000 Français ont pris rendez-vous sur Doctolib pour se faire vacciner (1ère dose). Un record absolu #VaccinationCovid — Doctolib (@doctolib) July 13, 2021

Extension du pass sanitaire

Le chef de l’État a annoncé lors de son allocution le durcissement de certaines mesures, dont l’extension du pass sanitaire aux lieux culturels et de loisirs dès le 21 juillet.

En outre, à partir de début août, le pass sanitaire concernera les cafés, restaurants, centres commerciaux et certains transports. La mesure s’appliquera à toutes les personnes, quel que soit leur statut: clients, usagers, salariés.

Le chef de l’État a prévenu que jusqu’au 15 septembre tous les soignants et les personnes concernées d'autres professions pouvaient aller se faire vacciner. Après cette date, des contrôles et sanctions seront mis en place.

Olivier Véran a à son tour déclaré que ceux qui n’y seraient pas soumis au 15 septembre ne pourraient plus travailler et ne seraient plus payés.

Les tests PCR payants

De plus, le Président a fait savoir qu’à partir du mois d’octobre les tests PCR non prescrits sur ordonnance ne seront plus remboursés par l’État.