Pass sanitaire, vaccination: quand Macron et le gouvernement promettaient le contraire de ce qu'ils ont annoncé

Lors de son allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la crise actuelle, comme l’extension du pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour le personnel des hôpitaux et celui en contact avec des publics fragiles.

Cependant, cela va à l’encontre de ses précédentes déclarations ainsi que celles du gouvernement.

Le 29 avril le Président avait ainsi promis que le projet de pass sanitaire serait réservé aux grands rassemblements et ne s’appliquerait pas aux lieux de la vie courante

Ce n’est désormais plus le cas, car dès le 21 juillet il sera obligatoire pour se rendre dans un lieu de 50 personnes minimum.

À partir de début août, cela concernera également les cafés, restaurants, centres commerciaux et certains transports.

Olivier Véran avait lui aussi indiqué que le pass sanitaire n’était «pas nécessaire du tout» pour rentrer dans un café ou au cinéma.

19 mai 2021 @olivierveran "le pass sanitaire il est pas nécessaire du tout pour rentrer dans ce café, il est pas nécessaire pour rentrer au cinéma du coin" #passsanitaire pic.twitter.com/NHBuWmiLUd — Ulyss (@achabus) July 12, 2021

Il avait même assuré que «ce n'est pas du tout quelque chose qui vise à exclure ou qui vise à contraindre».

De plus, le secrétaire d'État chargé du Numérique, Cédric O, promettait fin avril sur Europe 1 que pour «aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping, on n'utilisera pas le pass sanitaire, c'est sûr».

Vaccination obligatoire

M.Macron a déclaré que le personnel des hôpitaux et celui en contact avec des publics fragiles étaient désormais soumis à l’obligation vaccinale. Il a prévenu que jusqu’au 15 septembre cette catégorie pouvait aller se faire immuniser. Après cette date, des contrôles et des sanctions seront mis en place.

Une mesure à laquelle il avait renoncé auparavant.

Je l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020

L’âge de la retraite bientôt changé?

Quant à la réforme de retraites, l’une des promesses phares de sa campagne de 2017, M.Macron a déclaré lors de son allocution qu’elle devrait être relancée «dès que les conditions sanitaires seront réunies».

Il faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard, a-t-il ajouté, préconisant la suppression des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants et notant que «l'âge de départ doit être plus tardif».

Une autre contradiction, car en 2017 il assurait dans son programme qu'il ne toucherait pas à cet âge de départ.