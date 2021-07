Le bilan journalier des nouveaux cas en France est au plus haut depuis plus d’un mois

Pour la première fois depuis le 9 juin, le total des cas supplémentaires de contamination par le Covid-19 en France est au-dessus de 5.000 et s’établit ce mardi 13 juillet à 6.950, d’après les données officielles.

En outre, 22 décès supplémentaires ont été enregistrés à l'hôpital en une journée. Ainsi, le bilan des personnes mortes en France des suites du Covid-19 dans les hôpitaux s’établit à 84.902.

Le nombre d’hospitalisations en raison du Covid-19 est de 7.076 patients en France, avec 246 nouvelles en l’espace de 24 heures.

En ce qui concerne les services de soins critiques, 37 nouvelles admissions y ont eu lieu en une journée, alors que 933 cas graves y sont déjà traités.

© Sputnik Propagation du coronavirus en France, 13 juillet 2021

La campagne de vaccination

Le lendemain de l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron où il a annoncé l’obligation vaccinale pour certaines catégories de professionnels et que les tests PCR ne seront plus remboursés à partir d’octobre (sauf s’ils sont prescrits par un médecin), le service Doctolib a signalé que plus de 1,7 million de prises de rendez-vous avaient été enregistrées en à peine 24 heures.

En outre, le record de vaccinations a été enregistré ce 13 juillet.

«Vous êtes 792.339 à avoir reçu une injection ce jour: record battu. Cet élan doit encore s'amplifier et se poursuivre dans les semaines qui viennent. Faites-vous vacciner!», a lancé sur Twitter le Premier ministre Jean Castex.

Le 12 juillet, Emmanuel Macron s’est adressé à la nation en appelant les Français à se faire vacciner. Il a précisé qu’il n’introduisait pas la vaccination obligatoire pour tout le monde, pourtant, selon lui, le vaccin constitue «le seul chemin pour le retour à la vie normale».

«Un été de mobilisation pour la vaccination. Voilà ce que nous devons viser. Vacciner un maximum de personnes partout, à tout moment», a avancé Emmanuel Macron.

Qui plus est, le Président a déclaré que le pass sanitaire sera élargi à de nombreux lieux et événements à partir du 21 juillet.

«L'équation est simple, plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations et d'autres mutations du virus», a résumé Macron.