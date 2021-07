Anne Hidalgo à Villeurbanne: une réunion de travail aux allures de campagne présidentielle?

La maire socialiste de Paris a rassemblé lundi à Villeurbanne des élus de gauche pour une journée de discussions et de travail sur les idées de la gauche. Et bien qu’elle n’ait pas encore communiqué sa décision de se porter ou non candidate à la présidentielle de 2022, elle est soutenue d’ores et déjà par 200 élus qui ont publié une tribune.