L'Eden-Théâtre reconnu comme le plus ancien cinéma au monde en activité

Le cinéma Eden-Théâtre, sis à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, vient d'être officiellement reconnu par le Livre Guinness comme étant le plus ancien au monde toujours en activité.

Selon ce guide de référence, qui recense et certifie les records du monde, l'Eden-Théâtre renferme la plus ancienne salle de cinéma en activité au monde.

Dans un communiqué, l'association Les lumières de l'Eden, exploitant de ce cinéma qui a fêté ses 132 ans en juin, a salué cette reconnaissance.

«C'est un dossier administratif de plus de deux années de recherches qui trouve sa récompense», s'est félicité le président de l'association, Michel Cornille.

Selon le site de l'établissement, l'Eden a été inauguré le 15 juin 1889 dans un petit port méditerranéen qui ne comptait alors que 12.000 habitants, pour plus de 35.000 aujourd'hui, et a accueilli à ses débuts des représentations théâtrales, des concerts et même des rencontres sportives de boxe ou de lutte gréco-romaine.