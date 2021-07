Macron a réellement laissé les youtubeurs McFly et Carlito réaliser un vol avec la Patrouille de France

Comme le prévoyait leur gage à l’issue du concours d’anecdotes avec Emmanuel Macron, les youtubeurs McFly et Carlito ont embarqué dans un avion de la Patrouille de France pour le défilé du 14 juillet. Le pari du Président de la République doit encore être tenu.

«Je suis choqué, je me suis pris des G dans la gueule», réagit sur Instagram McFly, de son vrai nom David Coscas, au terme de son vol en Alpha Jet dans la matinée du 14 juillet avec la Patrouille de France, lors duquel il a notamment survolé les Champs-Élysées. Lui et son compère Carlito (Raphaël Carlier) viennent de réaliser leur gage lancé par Emmanuel Macron deux mois plus tôt.

Carlito a pour sa part tenu à remercier l’armée de l’air: «très bienveillants, ils ont pris le temps de nous expliquer, nous mettre à l’aise, ils respectent YouTube et surtout savent transmettre leur passion». Les deux youtubeurs ne se sont pas davantage épanchés sur les réseaux sociaux, puisqu’ils prévoient de raconter leur aventure en détail dans une vidéo qui sortira dimanche 18 juillet.

Comme l’avait indiqué Le Parisien, le vol de ce mercredi n’était pas le premier à bord d’un chasseur franco-allemand, puisqu’ils avaient déjà effectué un vol d’essai la semaine précédente. Ils avaient également passé des tests médicaux au mois de juin, lors duquel il s’était avéré que Carlito, avec son mètre 95 et ses 95 kilos, se situait juste en dessous des normes pour rentrer dans un siège éjectable (2 mètres et 100 kilos).

Le gage de Macron

Cet épisode trouve son origine dans un défi lancé fin février par Emmanuel Macron, leur demandant de faire une vidéo pour rappeler l’importance des gestes barrières qui devait récolter 10 millions de vues. Le défi largement remporté (15 millions de vues désormais), Mc Fly et Carlito ont pu tourner un concours d’anecdotes à l’Élysée avec lui, diffusé sur Internet le 23 mai.

Au terme de celui-ci, ils se sont quittés sur une égalité et ont convenu d’un gage chacun. Celui de McFly et Carlito vient d’être réalisé. Celui du chef de l’État consiste à afficher une photo des deux youtubeurs sur son bureau lors d’un discours. Cela n’a, logiquement, pas été fait lors de son allocution de ce lundi 12 juillet, compte tenu de la teneur de celle-ci.

Les deux comparses attendent donc toujours qu’Emmanuel Macron aille jusqu’au bout de son engagement. Il «tient toujours ses promesses», a assuré son entourage dans Le Journal du Dimanche. Reste à savoir quand aura lieu son prochain discours.