Vert, orange ou rouge: quelles restrictions en France pour quelle catégorie de pays?

Tandis que les vacances s’apprêtent à battre leur plein sur fond d’une hausse de contaminations par le coronavirus en France, quelles sont les restrictions en vigueurconcernant les voyages en Europe et ailleurs?

Alors que grandes vacances et rebond des nouveaux cas de Covid-19 semblent aller de pair, les autorités françaises serrent la vis concernant les voyages à l’étranger, mais pas pour tout le monde. Quelles sont les modalités de retour en France depuis les pays verts, orange et rouges? Qu’est-ce que signifie le statut d’une contrée «sous surveillance»? Quand et en quoi les voyageurs seront-ils limités de retour en France? Sputnik fait le point.

Infographie

Le statut vaccinal comme facteur déterminant

Tandis que, il y a encore une semaine, c’était la couleur du pays -selon la classification «vert, orange et rouge»- qui déterminait les modalités de voyage, à partir du 17 juillet, c’est le statut vaccinal de l’arrivant qui joue dorénavant un rôle prépondérant. Plus concrètement, en conformité avec un décret gouvernemental paru le 17 juillet au Journal Officiel, une personne vaccinée est exemptée de toute sorte de restrictions en France et ce, indépendamment de la couleur du pays d’où elle revient.

Cette libre circulation est donc désormais l’un des nombreux «avantages» dont peuvent bénéficier en France les personnes vaccinées avec l’une des quatre préparations autorisées par l’EMA.

Quid des pays sous surveillance?

Bien que, à partir du 9 juillet, tous les voyages au sein de l’UE soient soumis à un système harmonisé à l’échelle européenne et connu comme «certificat numérique européen Covid», les vacanciers de retour de certains pays des Vingt-Sept où la propagation du Covid-19 s’est accélérée ces dernières semaines sont désormais soumis à un contrôle aux frontières renforcé. Il s’agit notamment de l’Espagne, du Portugal, de Chypre, des Pays-Bas, de la Grèce ainsi que du Royaume-Uni.

Ici, il est toujours question des restrictions concernant uniquement les personnes n’ayant pas encore été vaccinées: à leur retour en France, elles doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h, au lieu de moins de 72h auparavant.

Le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a d’ailleurs déjà recommandé début juillet aux Français d’éviter les voyages en Espagne et au Portugal, en proie au variant Delta. Malgré la présence sur leurs sols de ce variant préoccupant, ils sont toujours classés «verts».