France: le pass sanitaire en vigueur dans les lieux de culture et les salles de sport

Les Français doivent présenter, dès ce mercredi, une preuve de vaccination ou un test négatif Covid-19 pour pouvoir se rendre au cinéma, au musée ou dans des établissements sportifs et des parcs d'attraction, entre autres.

Le pass sanitaire devient ainsi obligatoire dans ces lieux dès que la jauge dépasse 50 personnes, conformément aux annonces faites la semaine dernière par le président Emmanuel Macron, en vue de contenir la propagation fulgurante de l’épidémie et le variant Delta.

Cette mesure sera étendue dès le 1er août à de nombreux autres espaces recevant du public, notamment aux restaurants, aux grands centres commerciaux et aux trains de long distance, alors qu’un projet de loi devant entériné ces mesures et rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant et aux travailleurs en contact avec des personnes fragiles est en cours d’examen à l'Assemblée nationale en vue d’une adoption avant la pause estival du parlement.

Tandis que les débats vont continuer durant la semaine dans l'Hémicycle, le chef de l’Etat Emmanuel Macron préside ce mercredi matin un nouveau Conseil de défense sanitaire, qui devrait examiner, selon les médias, la possibilité d’imposer des mesures plus contraignantes localement dans les régions qui enregistrent une flambée des contaminations comme le retour au masque ou au couvre-feu.

Face au rebond épidémique, les autorités sanitaires appellent à la vigilance et à se faire vacciner massivement, alors que 18.000 nouveaux cas de contaminations ont été recensées lundi dans le pays, soit une hausse de 150% par rapport à la semaine dernière, "du jamais vu" depuis des semaines, selon le ministre de la Santé.

Le gouvernement placent de large espoirs dans la vaccination, en tant qu'unique moyen pour faire face au Covid-19 et ses variants.

L'objectif de 40 millions de premières doses injectées "devrait être atteint" fin juillet, avec un mois d'avance sur le tableau de marche initial, s'est félicité la veille le premier ministre devant l'Assemblée.

A ce jour, 38.184.499 personnes ont reçu une première injection de vaccin anti-Covid en France, et 31.310.025 disposent d’un schéma vaccinal complet, selon le ministère de la Santé.