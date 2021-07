Près de 22.000 nouveaux cas de Covid enregistrés en France

Dans toute la France, 21.909 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été comptabilisés au cours des dernières 24 heures, ont annoncé ce jeudi 22 juillet les autorités sanitaires. Le nombre total des cas confirmés depuis le début de l'épidémie s'élève ainsi à 5.933.510 dans l'Hexagone.

Dans le même temps, onze personnes de plus sont décédées à l'hôpital des suites de la maladie, ce qui porte le bilan total des décès à 111.558 en France. Actuellement, 868 patients sont en réanimation à cause du Covid-19 contre 859 la veille.

Mercredi, le Premier ministre Jean Castex a reconnu que la France était «dans la quatrième vague» et que le variant Delta, initialement identifié en Inde et beaucoup plus contagieux que la souche originale, était désormais majoritaire dans les contaminations.

Le taux d'incidence monte en flèche

La veille, le nombre quotidien de contaminations au Covid-19 avait atteint 21.000 en France pour la première fois depuis début mai. Le taux d'incidence progresse notamment chez les 12-17 ans et les 18-29 ans, deux tranches d'âge où le nombre de vaccinés est toujours très faible.

Dans le même temps, le nombre des Français complètement vaccinés contre le nouveau coronavirus approche les 31 millions, selon les données de covidtracker.fr. Ainsi 56,44% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin, et 46,03% ont reçu toutes les doses requises.