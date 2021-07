Le retour à une vie normale pas certain en 2022, selon Jean-François Delfraissy

«Le retour à la normale, ce n'est pas maintenant, c'est peut-être 2022, 2023. Je ne suis pas sûr que ce soit en 2022», a-t-il dit sur BFM et RMC.

«Nous aurons probablement un autre variant qui arrivera dans le courant de l'hiver», a-t-il poursuivi, estimant qu'il sera peut-être différent du variant Delta, jugé 60% plus transmissible.

Jean-François Delfraissy, qui conseille le gouvernement dans sa stratégie de lutte contre l'épidémie, imagine ensuite le scénario d'un virus qui va devenir beaucoup plus bénin dans les pays riches, où dit-il, plus de 90% de la population sera vaccinée, tandis qu'en face, le reste du monde ne le sera pas vacciné. «C'est l'enjeu majeur des deux prochaines années: comment on va coexister avec deux mondes, celui des pays vaccinés et celui qui ne l'est pas», a-t-il dit.

Dans l'immédiat, le président du conseil scientifique s'attend à ce que la France atteigne 50.000 nouveaux cas de contaminations par jour début août.

Jeudi, 21.909 nouvelles contaminations ont été annoncées dans le pays.