«Parmi nous, quels sont ceux qui sont vaccinés?»: la question d’un député fait rire l’Assemblée - vidéo

Juste après que les élus français ont rejeté un amendement sur l’application du pass sanitaire à l’Assemblée nationale, le député Jean-Luc Poudroux a surpris les parlementaires en leur demandant qui parmi eux étaient vaccinés contre le Covid-19.

«J’aimerais savoir, si c’est possible: parmi nous, quels sont ceux qui sont vaccinés?», a demandé le député de La Réunion apparenté Les Républicains, faisant rire une partie de l’Hémicycle.

Il a introduit ainsi une question relative aux transports aériens. Jean-Luc Poudroux a ainsi constaté qu’il était nécessaire de présenter un test négatif pour voyager entre la métropole et La Réunion pour les personnes vaccinées également, mais pas dans le sens inverse.

«Alors le virus ne circule pas dans le sens Réunion–Paris, mais dans le sens Paris-Réunion, il circule. Donc j’aimerais savoir, soit on fait confiance au vaccin, soit on ne fait pas confiance au vaccin», s’est agacé M.Poudroux.

Pas de pass sanitaire pour siéger à l’Assemblée

Précédemment, l’amendement au projet de loi sanitaire, porté par 50 députés LREM et prévoyant de conditionner l’accès au Palais à la présentation du pass sanitaire a été rejeté par l’Assemblée. Ainsi les députés n’auront pas à faire la preuve d’un schéma vaccinal complet pour siéger.

Après d’intenses débats, les parlementaires ont fini par adopter, par 132 voix contre 106, l’article 1 du projet de loi Gestion de la crise sanitaire qui étend le champ d’application du pass sanitaire face au rebond de l’épidémie.

Près de la moitié des Français intégralement vaccinés

Dans le contexte de la propagation du variant Delta du nouveau coronavirus, les autorités sanitaires françaises constatent depuis trois jours plus de 21.000 cas quotidiens de Covid-19. Près de 900 malades sont actuellement traités dans les services de réanimation.

Dans le même temps, le nombre des Français complètement vaccinés contre le nouveau coronavirus a lui dépassé les 32 millions, d’après les données de covidtracker.fr. Ainsi, plus de 58% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, et plus de 48% ont reçu toutes les doses requises.