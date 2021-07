Ils jouent les secouristes pour voler le portable d’une femme qui fait un malaise à Bordeaux

Certains voleurs n’ont aucun scrupule. À Bordeaux, deux frères de 46 et 47 ans n’ont pas hésité à s’emparer du téléphone portable d’une femme qui faisait un malaise dans un tramway le 21 juillet entre les arrêts Sainte-Croix et Tauzia, rapporte Sud Ouest.

D’après le journal, pour commettre leur larcin, les deux hommes ont joué les secouristes. Ils ont été pourtant rapidement interpellés et l’objet volé a été retrouvé sur l’un d’entre eux.

Si le frère aîné a 18 mentions à son casier judiciaire, son frère cadet en comptabilise 44, et ce majoritairement pour des vols. Vendredi, tous deux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bordeaux dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Leur procès aura lieu début septembre pour réaliser une expertise psychiatrique de l’un des prévenus. Ils sont désormais en détention provisoire.

D’autres cas

Des cas similaires ont déjà eu lieu à Bordeaux. Le 25 octobre 2020, un homme de 38 ans, condamné par le passé à 39 reprises, a volé deux cartes bancaires à la passagère blessée d’une voiture percutée par un tramway à Bordeaux. Il avait alors profité de l’attroupement formé autour de l’accident pour commettre son délit avant de s’enfuir.

Le 30 mai, la cour d’appel de Bordeaux, vu «la gravité extrême des faits» et la personnalité «multirécidiviste» de l’homme, a quadruplé sa peine qui est passée de six mois à deux ans ferme.

Toujours à Bordeaux, le 20 mai, un homme handicapé souffrant d’agoraphobie, soit la peur des lieux publics et des espaces ouverts, a fait un malaise lorsqu’il s’est retrouvé au milieu d’une foule dans la soirée. Il s’est écroulé au sol depuis sa trottinette et alors qu’un jeune homme était venu lui porter secours, deux individus se sont emparés de l’engin et sont partis avec. La vidéo de l’incident a été publiée par Sud Ouest.

À Paris, le 18 juin, une Italienne de 31 ans a été percutée à pleine vitesse par deux jeunes filles à trottinette qui ont pris la fuite. Profitant de ces instants de panique, certains individus ont dérobé des affaires de la victime qui avait été projetée au sol avec un grave traumatisme crânien. Quelques jours après l’incident, la femme a succombé.