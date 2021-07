De nombreuses glaces livrées à Leclerc et Auchan rappelées après un problème d'oxyde d'éthylène

Des glaces Snickers, Twix, Bounty, M & M’S et Pat’patrouille font l'objet d'un rappel à cause d'une teneur en oxyde d’éthylène dépassant la réglementation européenne actuelle. Ce rappel touche la catégorie gagnante des produits de grande consommation chez les Français qui progresse de 2,8% par an.

Des fournisseurs ont rappelé des glaces qui étaient vendues dans les hypermarchés Leclerc et Auchan.

En cause: de l’oxyde d’éthylène qui a été détecté en trop grande quantité dans deux lots de glaces Pat’patrouille de marque Leone et de glaces Snickers, Twix, M & M’S et Bounty, indique le 22 juillet le site spécialisé Oulah.

Comme le rappelle le site, l'oxyde d’éthylène gazeux est utilisé comme biocide ou comme fongicide. La directive européenne n° 396/2005 limite son taux à 0,05 mg/kg.

Ce n’est pas la première fois que des produits sont rappelés en France à cause d’une présence élevée d'oxyde d'éthylène. Ainsi, à la mi-juin, la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes avait annoncé un rappel de plusieurs glaces et sorbets ainsi que d’autres produits alimentaires contenant du sésame, tels que le couscous et certains biscuits.

Parmi les produits les plus demandés en France

Cette nouvelle intervient alors que la glace compte parmi les desserts préférés des Français.

«Le marché des glaces est porteur depuis dix ans en valeur. En moyenne, il progresse de 2,8% par an, versus +0,9% pour le reste des PGC [produits de grande consommation, ndlr]. C’est une tendance de fond, malgré les aléas climatiques», constate auprès de LSA (Libre Service Actualités) Pierre Van Marrewijk, directeur commercial et marketing de Froneri.

Ainsi, les chiffres montrent une forte progression en 2020, avec une hausse de 10,3% des ventes valeur à 1,26 milliard d’euros après un recul en 2019, qui faisait suite aux très bons résultats de 2018, indique NielsenIQ cité par le magazine.

Parmi tous les segments, ce sont les bâtonnets, les cônes et les pots qui semblent être les plus prisés avec respectivement une hausse de 9,8%, de 16,4% et de 27,7% en valeur, montre l’étude de la société IRI, également citée par l’hebdomadaire, pour la période estivale 2020.

Au total, environ 440.000 acheteurs supplémentaires ont été attirés pour plus de 24 millions de foyers.

Et le début de l’année 2021 a déjà été favorable avec une hausse des ventes de 11,3% en valeur et de 9% en volume sur janvier-février.