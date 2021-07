Un proche du RN estime que Macron utilise le variant Delta, «beaucoup moins dangereux», à des fins politiques

Invité ce 28 juillet sur Cnews, l’ancien candidat à la mairie de Paris soutenu par le Rassemblement national Serge Federbusch a estimé que le gouvernement prenait les récentes mesures sanitaires, dont l’élargissement de la campagne de vaccination et du pass sanitaire face à la progression du variant Delta, pour des raisons politiques.

«Ce que l’on constate c’est qu’il y a plus en plus d’indices qui confirment le fait que le variant Delta est beaucoup moins dangereux que les variants précédents et que dans toute cette emphase politique, en particulier en France, parce que ce n’est pas le cas dans les autres pays…», a-t-il lancé avant d’être interrompu.

L’introduction du pass sanitaire et son élargissement à de nombreux lieux, comme les cafés, les trains et même les établissements médicaux sauf les cas d’urgence, provoquent depuis des semaines des manifestations d’ampleur en France. Certaines personnalités publiques ont déjà évoqué dans cette mesure des motifs politiques, puisqu’elle ne touche pas par exemple les policiers et les gendarmes ou encore les relais routiers.

«Le gouvernement […] craint une rébellion des forces de l’ordre qui ferait chuter le régime Macron», disait hier François Asselineau.

«Décision inepte»

Se penchant sur le variant Delta, Serge Federbusch a ensuite tenu à souligner que «contagieux» ne voulait pas dire «dangereux et mortel»:

«Actuellement, il n’y a pas plus de morts ou à peine plus peut-être, deux ou trois, sur une moyenne hebdomadaire, qu’en 2020, alors qu’il n’y avait pas de vaccin à la même époque».

Au niveau des chiffres communiqués par Santé publique France, le nombre de nouveaux décès journaliers fin juillet 2020 et fin juillet 2021 est en effet relativement identique. L’an dernier, on constatait environ 10 morts quotidiennes, contre une vingtaine actuellement.

«On est sorti de la raison dans cette affaire pour des raisons politiques, parce qu’au sommet de la pyramide bureaucratique française Emmanuel Macron a voulu faire un coup politique pour reprendre la main, parce qu’il n’allait pas parler du chômage ou de la réforme des retraites, il lui faut trouver un thème jusqu’aux présidentielles. Comme on est dans une société pyramidale, toute la bureaucratie s’est engouffrée derrière cette décision inepte et aujourd’hui elle rame à la justifier», a poursuivi M.Federbusch.

Avis des spécialistes

En effet, la première chose qui préoccupe dans le variant Delta est sa contagiosité élevée, laquelle a déjà provoqué l’arrivée d’une quatrième vague dans de nombreux pays, dont la France. Mais que disent des scientifiques quant à ses risques?

Comme l’avait fait savoir le 30 juin le Pr Arnaud Fontanet sur BFM TV, ce variant est «plus apte à faire des formes sévères» de la maladie.

«Des gens infectés ont plus de risque d'être hospitalisés, on estime ce risque à 50% supérieur au virus qu'on connaissait en 2020.»

À titre de comparaison il convient de citer les chiffres des mois de juillet 2020 et 2021. Fin juillet 2020, le nombre moyen d’admissions à l’hôpital s’élevait à 110. Ces derniers jours, la moyenne a tendance à devenir plus lourde en passant du même indice début juillet pour atteindre plus de 330 le 27 du mois.

Début juillet, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé avait mis en garde contre «une période très dangereuse de cette pandémie» à cause notamment du Delta.