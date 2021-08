Emmanuel Macron promet que le pass sanitaire ne sera pas obligatoire de l’école maternelle à la fac

Continuant sa série de vidéos sur les réseaux sociaux afin de donner des réponses aux internautes, Emmanuel Macron s’est exprimé sur l’éventuelle obligation pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants de présenter un pass sanitaire à partir de la rentrée pour pouvoir se rendre en cours.

Il a assuré le 4 août qu'il ne serait pas obligatoire «de la maternelle à la fac».

«Je vais être très clair (...) le pass sanitaire sera obligatoire et l'est déjà pour quelques événements (...), mais pour les cours pas de pass sanitaire, de l'école maternelle jusqu’à la fac».

Il a souligné que la France est «l’un des pays qui a le plus laissé ses écoles ouvertes» en ajoutant vouloir que la rentrée «se passe dans les meilleures conditions possibles».

D’un autre côté, il a indiqué que la vaccination serait organisée pour ceux «qui le veulent».

«Pour les 12-17 ans et pour les étudiants et les professeurs aussi, on va multiplier les opérations pour tester à la rentrée mais il n'y aura pas de pass sanitaire», a souligné le chef de l’État.

En outre, selon le protocole Covid-19 publié le 28 juillet par le ministère de l’Éducation nationale, les écoles fermeront une semaine dès le premier cas de coronavirus signalé. Dans les collèges et lycées, les élèves non vaccinés ne pourront pas suivre les cours en classe pendant sept jours.

#COVID19 | Le protocole sanitaire précisant le cadre de fonctionnement des écoles, collèges et lycées pour 2021-2022 est en ligne.

Le masque obligatoire

M.Macron a par ailleurs souligné l’importance de porter le masque dans les classes:

«Dans beaucoup d'endroits, en particulier dans les salles de classe, il faudra porter le masque encore un temps pour se protéger.»

La vaccination des adolescents

Le Président de la République a annoncé le 15 juin l’ouverture de la vaccination pour les 12-17 ans.

Depuis l'annonce de l'instauration d'un pass sanitaire pour ceux-ci à compter du 30 septembre, les centres de vaccination voient leur public se rajeunir.

Au 3 août, 42,4% des mineurs de 12 à 17 ans ont reçu une dose de vaccin, d’après les chiffres de Santé publique France.

Même s’il ne leur faut pas présenter le pass sanitaire à la rentrée, pour aller au café, musée ou cinéma, ils devront s’y soumettre à partir du 30 septembre.

Jean Castex a aussi assuré le 21 juillet qu’il n’y aurait pas de pass dans les établissements scolaires et que les enfants ne seraient pas privés d’école. Mais il a indiqué que la campagne de vaccination les touchant devait tout de même s’accélérer.

Des promesses non tenues

La promesse sur le pass sanitaire non obligatoire à la rentrée peut néanmoins susciter des doutes, étant donné qu'en décembre 2020 par exemple, le Président avait promis que le vaccin «ne sera pas obligatoire». Ce qui n’est plus le cas aujourd'hui, l’obligation vaccinale ayant été imposée au personnel des hôpitaux et celui en contact avec des publics fragiles. Il a souligné que cette catégorie avait jusqu’au 15 septembre pour se faire immuniser. Après cette date, des contrôles et des sanctions seront mis en place.

En outre, lors de son allocution du 12 juillet, M.Macron a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la crise actuelle, comme l’extension du pass sanitaire. Le 29 avril, il avait pourtant promis que le projet de ce document sera réservé aux grands rassemblements et ne s’appliquera pas aux lieux de la vie courante. Depuis le 21 juillet, il est obligatoire pour se rendre dans un lieu de 50 personnes minimum.