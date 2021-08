«Faites-vous vacciner»: nouvel appel d’Emmanuel Macron aux Français – vidéo

Après avoir pris la défense du pass sanitaire suite à sa validation par le Conseil constitutionnel, le Président de la République s’est de nouveau adressé aux Français, affirmant voir «le pacte même d'une nation» dans la décision de se faire immuniser.

«Faites-vous vacciner, faites-vous vacciner, faites-vous vacciner», a martelé le chef de l'État français à l’adresse de ses concitoyens, voyant derrière cet acte «une question de citoyenneté».

Dans une vidéo, la dernière d’une série postée sur les réseaux sociaux et consacrée une nouvelle fois à la vaccination, M.Macron estime que «la liberté ne vaut que si la liberté des autres est préservée».

«Notre liberté c'est de pouvoir vivre et exercer nos choix mais elle ne vaut rien si en exerçant nos libertés nous contaminons notre frère, notre voisin, notre ami, notre parent, quelqu'un que nous allons croiser lors d'un événement. Ce n'est plus être libre, c'est devenir irresponsable. C'est une question de citoyenneté, c'est le pacte même d'une Nation. Faites-vous vacciner aussi si vous aimez vos proches, vos amis, vos frères, vos sœurs et vos parents, parce qu'en vous faisant vacciner vous, vous les protégez aussi», a souligné le chef de l'État français.

Il a également remercié les Français et les professions soumises aux récentes mesures sanitaires pour «les efforts qui leur sont demandés».

«Je les remercie infiniment de tout ce qu'ils font durant cet été qui est un peu particulier où nous continuons de nous battre contre cette épidémie», a-t-il dit.

Campagne médiatique

Emmanuel Macron mène une campagne tous azimuts sur les réseaux sociaux notamment Instagram et Tik Tok pour vanter les bienfaits de la vaccination contre le Covid-19 et convaincre la population encore récalcitrante, notamment les jeunes, de se faire vacciner pour parvenir à l’immunité collective.

Jeudi, il a confirmé que son gouvernement se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal anti-Covid «à la rentrée» en septembre pour «les plus fragiles et les plus âgés».

Selon M.Macron, cette troisième dose ne sera pas «pour tout le monde tout de suite, mais en tout cas pour les plus âgés et les plus fragiles [...], à ce stade, mais on apprend à chaque étape», appelant à «écouter les scientifiques avant toute chose».