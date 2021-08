Crise du Covid, Alexander Samuel dénonce les «fraudeurs scientifiques»

«On m’accuse d’être à la botte du gouvernement pour mes positions scientifiques, alors que j’en suis l’un des premiers critiques», s'agace Alexander Samuel au micro de Sputnik.

Le Gilet jaune et docteur en biologie moléculaire dénonce l’entreprise de «désinformation scientifique» accentuée par la crise sanitaire. Dès le commencement, «en avril 2020», certaines études diffusées sur l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine n’auraient selon lui «jamais dû franchir la barrière de publication». Pourtant, les outils existent «pour ne pas tomber sous la coupe de fraudeurs scientifiques», assure celui qui est également professeur de mathématiques.

En cas de mention dans le débat public de données scientifiques, «retrouver l’article et vérifier qu’il correspond bien à ce qu’en a dit la personne, c’est déjà un premier pas», détaille Alexander Samuel en indiquant le blog For Better Science ou le site PubPeer. Et si le temps manque? «On se fait son avis perso qui est imparfait», mais alors «mieux vaut s’abstenir de le partager partout» conseille notre interlocuteur.