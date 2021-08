La situation «extrêmement grave» aux Antilles avec des taux d'incidence «jamais connus» en France

«La situation est extrêmement grave», a affirmé à l'AFP le ministre avant son départ pour les Antilles où il est attendu mardi soir à la Guadeloupe. Il se rendra jeudi en Martinique où il sera rejoint par le ministre de la Santé Olivier Véran.

«Ce sont des taux d'incidence que l'on n'a jamais connus dans tous les territoires de la République confondus», a-t-il ajouté, envisageant un probable renforcement du confinement en Guadeloupe comme celui annoncé en Martinique lundi.

«Il tombe sous le sens que nous allons devoir durcir les mesures de freinage tant il y a urgence», a-t-il expliqué. La décision devrait être prise mercredi, après avoir consulté les élus locaux et assisté à distance à un Conseil de défense sanitaire présidé par Emmanuel Macron en visioconférence.

En Martinique, soumise à un confinement partiel depuis le 30 juillet, les autorités ont annoncé des mesures strictes, et invité les touristes à quitter l'île.

Sont fermés les commerces (sauf les commerces alimentaires et les pharmacies), les locations saisonnières et les hôtels (sauf pour l'accueil de professionnels et résidents), les lieux de culture et de loisir dont les plages.

Les déplacements restreints à un kilomètre maximum autour du domicile, contre 10 km jusque-là.

Dans ce territoire peu vacciné (22% de la population a reçu une première dose), où le variant Delta représente 40% des contaminations, le taux d'incidence s'est envolé à 1.162 cas pour 100.000 habitants, selon l'Agence régionale de Santé.

A titre de comparaison, à l'échelon national, Olivier Véran a annoncé sur Twitter que 45 millions de Français et 80% des adultes étaient «primovaccinés».