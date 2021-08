Incroyable mais vrai: en moyenne, les français passent 27 ans de leur vie sur Internet

Collés 56 heures par semaine à leurs écrans, les Français passent plus de temps sur le Web que les Allemands, mais moins que les Espagnols, selon une nouvelle étude: l’équivalent de 27 ans de leur vie. Soit plus que leur temps cumulé de sommeil.

Une nouvelle étude réalisée par NordVPN prouve qu’Internet occupe une place toujours plus importante, du point de vue du temps qui y est consacré, dans notre vie. Le prestataire de services de réseau a lancé ce sondage pour préciser le temps passé en ligne par les habitants de différents pays, notamment par les Français, les Espagnols ou encore les Allemands.

Ainsi en France, le temps passé en moyenne en ligne est de 27 ans 7 mois et 9 jours pour une durée de vie d’environ 82 ans, soit environ le tiers de notre vie. Les Espagnols détiennent le leadership dans ce domaine, avec 28 ans 9 mois et 10 jours, tandis que les Allemands sont «à la traîne» avec 24 ans 8 mois et 14 jours.

Les réseaux sociaux en tête

Internet reste l’une de nos plus grandes occupations, laquelle prend en moyenne 56 heures par semaine sur lesquelles 20 heures seraient consacrées au travail. La principale utilisation d’Internet en France concerne les réseaux sociaux qui «engloutissent» 6 heures et 39 minutes.

Suivent les sites de streaming pour le visionnage de séries ou de films (6 heures et 18 minutes), YouTube et autres types de vidéos (4 heures et 40 minutes), les plateformes pour l’écoute de la musique (3 heures et 30 minutes). Viennent ensuite les recherches en ligne, les jeux et les «autres tâches administratives», telles que l’utilisation d’applications bancaires, par exemple. En fin de liste figurent la recherche de recettes de cuisine (une heure et 55 minutes), le shopping en ligne (une heure et 45 minutes) et les appels vidéo (une heure et 43 minutes).

L’étude a déterminé qu’en moyenne, un Français se connecte à Internet à 9h26 et quitte son écran à 21h23.

Protéger les données

L’étude évoque également les données divulguées en ligne: à hauteur de 67% pour la date de naissance, 63,7% pour les noms et les prénoms, 58,3% pour l’adresse et 32,8% pour les coordonnées bancaires. Or, les Français interrogés aimeraient supprimer certaines informations, comme le fait de fumer de la marijuana (26,5%), de jouer en ligne (22,9%) ou de consommer de d’alcool (19,8%).

Dans ce contexte, les experts de NordVPN rappellent l’importance de se protéger sur Internet pour préserver sa confidentialité en ligne.

Durée de sommeil

Ainsi, les Français passent plus de temps devant leurs écrans qu’ils n’en consacrent à leur sommeil. Selon une enquête OpinionWay réalisée par le groupe MGEN et l’INSV en mars 2020, les Français dorment 6h41 en semaine et 7h33 le week-end, soit 1h30 de moins qu’il y a 30 ans.

Une autre étude, publiée en mars 2019 par Santé publique France, avait révélé que, pour la première fois, les Français dormaient moins de sept heures par nuit.