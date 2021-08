Des centaines de pompiers mobilisés contre le feu dans le Var

Près de 900 pompiers étaient toujours à l'oeuvre mardi matin dans le Var pour lutter contre l'important incendie qui s'est déclenché la veille dans le massif des Maures et a parcouru près de 5.000 hectares dans la nuit, détruisant une centaine d'habitations dans six communes et provoquant l'évacuation de milliers de personnes.