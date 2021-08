Malgré une chute de fréquentation, Bruno Le Maire assure que «la consommation dans les restaurants a augmenté»

«L’économie française se porte bien», lance Bruno Le Maire sur le plateau de France 2 lundi 23 août. Pour illustrer ce bilan, le ministre de l’Économie affirme que la consommation a augmenté de 15% durant les 15 premiers jours d’août. Selon lui, elle est même montée dans les restaurants, malgré l’extension du pass sanitaire le 9 août.

L’économie française se porte bien grâce aux Français, grâce aux entreprises françaises et grâce aux décisions économiques que nous avons prises depuis 2017.

Notre nouvel objectif est de retrouver notre niveau d’activité d’avant crise d’ici fin 2021. #Les4V pic.twitter.com/hgM8zUXM9k — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) August 23, 2021

«Dans les restaurants, les factures de carte bleue ont augmenté de 5% dans la semaine du 9 au 15 août», clame-t-il. Une donnée qu’il résume ensuite par «la consommation dans les restaurants a augmenté de 5% du 9 au 15 août, après l’application du pass sanitaire». M. Le Maire estime ainsi que «les Français se sont adaptés».

D’après Le Figaro, ces 5% sont issus d’une comparaison de la semaine du 9 au 15 août 2021 par rapport à la même période en 2019.

Fréquentation

Pour la même période, les professionnels du secteur ont observé une nette baisse de la fréquentation. Le 18 août, Laurent Fréchet, président de la branche nationale des restaurateurs du GNI (Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration), assurait dans Le Figaro que «la baisse de fréquentation est une certitude».

D’après une étude du SDI (syndicat des indépendants et des TPE) menée du 9 au 16 août, 87% des restaurateurs ont observé une baisse de fréquentation, et donc de chiffre d’affaires, et 73% ont répondu qu’elle était de l’ordre de 40%. Le secrétaire général du SDI Marc Sanchez a précisé dans Le Journal du Dimanche que les pertes avaient été plus importantes dans les stations touristiques et les grandes villes, en particulier Paris.

Objectifs

Toujours sur France 2, Bruno Le Maire se donne pour objectif de «retrouver notre niveau d’avant crise dès la fin 2021», alors qu’il avait fixé ce seuil à début 2022 auparavant. Pour ce faire, il demande aux patrons d’embaucher «massivement des jeunes, des apprentis» et d’octroyer «une meilleure rémunération pour ceux qui ont les revenus les plus faibles».

Jeudi 19 août, il avait rappelé aux restaurateurs qui «ne jouent pas le jeu», c’est-à-dire qui refusent de contrôler le pass sanitaire, qu’ils ne bénéficieraient pas des aides de l’État. Il s’agit d’une aide prévue aux secteurs qui auront enregistré une perte de chiffre d’affaires à cause de ladite mesure. Le calcul des pertes, secteur par secteur, sera établi le 30 août.