La France se divise en deux sur l’accueil des réfugiés afghans

Alors que l’évacuation d’étrangers et d’Afghans depuis Kaboul bat son plein, 54% des Français se disent favorables à l’accueil de ces derniers sur leur sol, selon un sondage de l’Institut CSA réalisé pour CNews les 24 et 25 août. Les chiffres diffèrent grandement entre la France de gauche et la France de droite. La différence d’âge joue également.