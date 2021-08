Manifs contre l’obligation vaccinale: «nous ne les avons pas attendus pour défendre l’hôpital public»– vidéo

Les opposants à l’obligation vaccinale et le pass sanitaire s’apprêtent à battre le pavé pour le septième samedi consécutif. Même si le mouvement rassemble de plus en plus de courants politiques et contestataires, ils peinent à recruter parmi les organisations de défense des soignants.

«Il ne faut pas confondre le pass sanitaire et la défense de l’hôpital public, l’obligation vaccinale pour les soignants. On a manifesté bien avant. Notre collectif a existé bien avant la crise sanitaire», souligne Sylvie Pécard.

Parmi elles, le collectif inter-hôpitaux refuse de se joindre au mouvement anti-pass sanitaire, souhaitant préserver le sens de son message au gouvernement. L’une de ses membres, Sylvie Pécard, a commencé à descendre dans la rue fin 2019 pour défendre l’hôpital public, exigeant à cor et à cri des moyens techniques et budgétaires supplémentaires. Au micro de Sputnik, cette infirmière de nuit de l’Hôpital Saint-Louis à Paris reste fidèle à ses prises de position et explique son refus de manifester aux côtés des opposants au pass sanitaire.