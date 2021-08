Tours: 40 réfugiés afghans hébergés dans les locaux du Tours Football Club

L’élan de solidarité autour des réfugiés afghans continue. Cette fois-ci, c’est le Tours Football Club, club de Régional 1 plutôt connu pour sa dégringolade sportive ces dernières années, qui par la voix de son président Jean-Marc Ettori s’est dit prêt à accueillir des Afghans fuyant leur pays.

Le président corse a affirmé dans un communiqué qu’il va mettre à disposition tout ou partie des installations du club pour accueillir les réfugiés. Plus précisément, il s’agira des 40 chambres, des cuisines, du restaurant, de la salle de sports, de l'amphithéâtre et des lieux de rencontre et de vie au sein du CTRO, Centre technique régional omnisports dont les lieux sont vacants depuis la fermeture du centre de formation en 2019 suite à la relégation administrative du club en National 3, le 5e échelon du football français.

Le président du Tours FC aurait fait cette proposition dès le 18 août, après un échange téléphonique avec Gérald Darmanin, la Préfecture et la mairie de Tours. https://t.co/ghu1lCqQGW — France Bleu Touraine (@FBTouraine) August 27, 2021​

D’où vient cette initiative?

Le président du club indique avoir été touché par le sort de ces familles et a donc mené dès le 18 août des discussions auprès du directeur de cabinet de l’Élysée, puis auprès du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et auprès de Marlène Schiappa. Enfin, il a rencontré le directeur de cabinet du maire de Tours hier matin pour organiser cet accueil.

«Dès ce samedi, ils pourront être accueillis le temps qu’il faudra afin qu’ils puissent se reposer et reprendre leurs forces pour une nouvelle et meilleure vie qui les attend, je l’espère et le souhaite.»

Un communiqué retiré à la demande de la préfecture

Ce communiqué publié en milieu d’après-midi n’a pas plu à la préfecture d’Indre-et-Loire qui a demandé au club de le retirer du site. En effet, il n’y a aucune arrivée d’Afghans prévue ce samedi 28 août dans le département. Selon La Nouvelle République, l’arrivée de réfugiés afghans devrait avoir lieu la semaine prochaine. La préfecture a fait savoir au quotidien local qu’aucune arrivée d’Afghans n'était pour le moment prévue en Touraine. Ceci est lié à l'attentat commis à l'aéroport de Kaboul qui a entraîné l'annulation de plusieurs vols et il est possible que Tours n'accueille pas de réfugiés lors de cette première vague d’évacuations.

Réactions des supporters

Si certains trouvent l’initiative louable et formidable, ce n’est pas le cas de nombreux supporters qui s’étonnent même de la présence du dirigeant corse à la tête du club. En effet, la situation financière critique que traverse le club et la rétrogradation administrative en Régional 1 prononcée cet été avaient poussé le président et propriétaire du club à prendre du recul et chercher des repreneurs dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire initiée au printemps dernier.

Il faut ajouter que le torchon brûle depuis des années entre le propriétaire corse et ses supporters qui l’accusent d’être responsable de la dégringolade du club passé de la Ligue 2 en 2018 à la Régional 1 actuellement, tout en ne supportant pas ses sorties médiatiques fracassantes.

On se souvient encore en 2016 de l’affaire des journalistes de La Nouvelle République qui avaient été expulsés manu militari du stade en plein match ou encore la même année de cette déclaration d’après match virulente à Sochaux au micro de Bein Sports contre les arbitres qui avaient valu au dirigeant de lourdes suspensions. Quant aux Tourangeaux, certains s’inquiètent de cette arrivée de réfugiés afghans, craignant une montée de la délinquance.

Il faut dire par ailleurs que Jean-Marc Ettori est habitué de ce type d’élan de générosité puisque déjà l’an dernier, il avait réussi à obtenir grâce à des relations en Chine des masques pour la Corse et avait financé lui-même cette opération.