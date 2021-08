Darmanin affirme qu’un vendeur de cannabis touche 100.000 euros par jour, une rémunération comme celle de Messi

En réaffirmant son opposition à la légalisation du cannabis, un débat qui ressurgit sur fond de flambée des règlements de compte mortels à Marseille en lien avec le trafic de stupéfiants, Gérald Darmanin a commis une nouvelle erreur factuelle.

«Est-ce que vous pensez que des caïds, des voyous qui vivent avec 100.000 euros d’argent liquide par jour, vont monter une petite échoppe, déclarer à l’URSSAF et aux impôts, payer des cotisations, comme ça, pour vendre le cannabis au coin de la rue, sur le Vieux-Port de Marseille? Ce n’est pas comme ça que ça se passe», a pointé le ministre de l’Intérieur le 24 août sur le plateau de Franceinfo.

Cette affirmation sur la rémunération des trafiquants semble être mal passée sur les réseaux sociaux. Certains ont fait valoir que le trafic annuel de cannabis s’élève à près d’un milliard d’euros, un chiffre donné par l’Insee dans un bilan en 2018. Ainsi, il en résulte qu’avec un revenu de 100.000 euros par jour, il ne pourrait y avoir qu’une trentaine de dealers en France.

Des informations officielles démentent également les propos du ministre de l’Intérieur. Selon un rapport de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) en 2016, le chiffre annoncé par M.Darmanin est environ 70 fois supérieur à la rémunération moyenne pour un «bras droit» à la tâche, soit 1.450 euros, et 666 fois supérieur à celle d’un simple vendeur (150 euros pour huit heures de travail). Un guetteur touche 90 euros et un chef de vente 535 euros.

Certains internautes ont ironisé en montrant que cette somme correspondait à un salaire journalier que touche Lionel Messi, soit près de 112.000 euros, pour un salaire situé entre 35 et 41 millions d’euros par an de la part du Paris Saint-Germain qu’il a rejoint cet été..

Ce chiffre a été évoqué une deuxième fois par le ministre de l’Intérieur lors du même entretien, dans le contexte de la guerre de territoires menée entre les trafiquants et les forces de l’ordre dans la cité phocéenne, ces derniers ayant récemment réussi à mettre en prison de gros caïds.

«À Marseille, il y a parfois des points de deal qui représentent 100.000 euros d'argent liquide par jour, donc évidemment le gâteau est très généreux», a-t-il souligné.

D’autres exagérations de Darmanin

Ce n’est pas la première fois que le ministre de l’Intérieur, fervent opposant à la légalisation du cannabis, se laisse aller à des déclarations trompeuses sur ce sujet.

En avril, il l’avait faussement qualifié de «drogue dure» dans une interview accordée au Journal du dimanche, alors même que cette classification des narcotiques est devenue obsolète, a estimé Danièle Jourdain-Menninger, présidente de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) de 2012 à 2017. Pour elle, il s’agit plutôt d’«une approche idéologique et politique».

Enfin, pour défendre sa position, Gérald Darmanin a estimé en août auprès de BFM TV qu’une grande partie des pays ayant légalisé le cannabis «reviennent sur ces légalisations». Cependant, cette affirmation est erronée, selon plusieurs sources citées par CheckNews. Parmi les États qui ont légalisé l’usage récréatif de la marijuana, figurent le Canada, l’Uruguay, ainsi qui les États américains comme la Californie ou le Colorado. Nul pays n’a aboli cette loi une fois entrée en vigueur.