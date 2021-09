Instagram tombe en panne, la France touchée

L'application de partage de photos et vidéos Instagram ne fonctionne pas pour une majorité des utilisateurs dans le monde, dont les Français, a annoncé ce jeudi 2 septembre le site Downdetector qui surveille le fonctionnement des sites Internet.

Des utilisateurs du réseau social indiquent sur le site de Downdetector qu'ils ont du mal à publier des stories et des photos, à répondre aux messages et à actualiser le fil d'actualité. Selon les statistiques de Downdetector, 57% des utilisateurs se plaignent de problèmes de connexion et 43% du mauvais fonctionnement du site.

D'après le portail, les premières interruptions ont été signalées vers 09h09 et le plus grand nombre de problèmes avec Instagram a été enregistré passé 14h00.

Vers 14h30, DownDetector affichait notamment environ 4.424 signalements pour l'application en France, plus de 14.500 en Allemagne, plus de 6.000 en Italie, plus de 9.000 aux Pays-Bas, plus de 6.700 au Royaume-Uni et plus de 17.000 aux États-Unis.

Le hashtag #InstagramDown est redevenu l'un des plus populaires sur Twitter, il a été partagé près de 45.000 fois.

Détails à suivre