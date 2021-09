Éric Zemmour vu d’un œil positif par près de 20% des Français

Un récent baromètre Elabe place Éric Zemmour en 22e position du classement des personnalités politiques françaises, avec 19% d’opinions positives et 61% de négatives.

Alors que la candidature d’Éric Zemmour à la présidentielle 2022 devient de plus en plus probable, un Français sur cinq (19 %) indique avoir une «image positive» du chroniqueur, d’après un sondage Elabe réalisé pour Les Échos et Radio classique.

Dans le même temps, plus de 61% des sondés affirment avoir une image «négative» du polémiste, dont 47% «très négative». Il se retrouve ainsi en 22e position dans le classement des personnalités politiques françaises, au niveau de Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg, et deux points derrière Anne Hidalgo ou Gérald Darmanin.

La figure de M.Zemmour reste extrêmement clivante: auprès des sympathisants de la droite, il cumule 40% d’image positive (pour 49% d’image négative), tandis que parmi les partisans de la gauche, il est juste un peu moins détesté que Marine Le Pen, avec 65% d’opinion «très négative» et 13% d’opinion «négative» (contre 68% et 13% respectivement pour la chef du Rassemblement national).

Près de 5% des intentions de vote

Le président de l’institut de sondages en charge, Bernard Sananès, tient à souligner qu’Éric Zemmour bénéficie d’«un côté ˝vu à la télé˝» et n’est pas encore considéré comme un véritable candidat à la fonction suprême.

La dernière enquête en date, réalisée par Harris Interactive pour Challenges, crédite le journaliste de près de 5% des intentions de vote à l’élection présidentielle.

En juillet, Le Point a rapporté que l’éventuelle candidature de M.Zemmour suscitait un grand intérêt à l’Élysée. Selon le magazine, le gouvernement juge le polémiste comme capable d’affaiblir à la fois Marine Le Pen et le champion de LR.