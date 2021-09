«Combien vous gagnez d'argent?»: Macron révèle son salaire à une écolière marseillaise - vidéo

Si l’Élysée avait précédemment refusé de communiquer les bulletins de salaire d’Emmanuel Macron, le Président n’a su rester muet ce jeudi 2 septembre devant une écolière en CM2 dans une école marseillaise qui lui a demandé directement: «Combien vous gagnez d’argent?».

Emmanuel Macron évoque son salaire devant des élèves d'une école à Marseille pic.twitter.com/DCUTuHDGHN — BFMTV (@BFMTV) September 2, 2021

​«Je gagne... Mais c'est public, hein! Je dois être payé comme Président de la République avant le prélèvement à la source, environ 13.500, je crois. Oui!», répond M.Macron.

«Combien?», renchérit un autre élève qui n’a apparemment pas entendu le chiffre.

«13.500, ouais», confirme le Président de la République avant de poursuivre: «Après, les gens te diraient qu'en comparaison avec mes ennuis et le secteur privé que ça va pas, mais ça te paraît beaucoup! Mais après, avec le prélèvement à la source, ça doit faire 8.500 euros par mois! C'est ça, à peu près, tu vois. Mais c'est public!».

Le salaire de Président

Ce chiffre s’avère donc un peu inférieur à celui évoqué par plusieurs médias du pays. En vertu du décret n°2012-983 du 23 août 2012, le traitement brut mensuel du Président est calculé «par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite "hors échelle". Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie». Il est complété «par une indemnité de résidence égale à 3% de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25% de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence».

D’après Le Monde, qui évoque ce décret, le revenu brut total du chef de l’État doit être «un peu plus de 15.000 euros par mois». Les Échos, qui évaluaient en octobre 2020 la rémunération annuelle d’Emmanuel Macron à 182.000 euros, livre un chiffre comparable. Pour rappel, le Président a renoncé en 2019 à la pension à vie de 6.220 euros bruts mensuels dont bénéficient tous les anciens chefs de l'État et a décidé de ne pas siéger à l'avenir au Conseil constitutionnel dont les anciens Présidents sont membres de droit à vie, avec une indemnité de 13.500 euros.

Un mystère

Les montants exacts restent pour le moment inconnus, car l’Élysée n’a toujours pas dévoilé les fiches de paie d’Emmanuel Macron. En mai, Lucie Sponchiado, chercheuse en droit, assurait dans un article pour l’Observatoire de l’éthique publique qu’elle s’était vu refuser l’accès aux bulletins de paie du Président qu’elle voulait consulter pour savoir si les modifications du régime de traitement du Président, actées en 2012, étaient bien mises en œuvre, notamment les modifications devant entraîner une baisse de 30% du salaire du chef de l’État, selon les promesses de campagne de François Hollande.

La chercheuse s’est alors tournée vers la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), autorité chargée de déterminer si des documents administratifs sont ou non communicables. Celle-ci a donné un avis consultatif favorable, estimant que les fiches de paie du Président étaient des «documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande» et que seules les mentions relevant de la vie privée du chef de l’État devaient être occultées.

Malgré cet avis consultatif, Patrick Strzoda, chef de cabinet du Président, a informé le chercheur que les fiches de paie ne seront pas divulguées, car une fois les détails de la vie privée occultés, «seuls subsistent les éléments déjà publics de cette rémunération», soulignant que la Cour des comptes se penche chaque année sur les émoluments du Président.