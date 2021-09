Fillon de nouveau au tribunal? Ses électeurs seraient déjà dans la poche de Macron

François Fillon n’en a pas fini avec les déboires judiciaires. En cause, une autre affaire d’emploi fictif soulevée en 2017 par le PNF mais restée en sommeil depuis. Celle-ci concerne un collaborateur parlementaire qui a aidé François Fillon à écrire son livre «Faire». Sa défense crie à «l’acharnement». Éclairage.

À huit mois de la présidentielle, sous la houlette du parquet national financier (PNF), une nouvelle affaire vient éclabousser l’ex-candidat de la droite et du centre. Ce dernier fait, depuis 2017 selon RTL, l’objet d’une enquête préliminaire qui pourrait le renvoyer devant le tribunal pour «détournement de fonds publics».

Affaires Fillon: «un acharnement»

Plus concrètement, comme dans le cadre de l’affaire Pénélope Fillon qui avait ruiné ses chances de se présenter au second tour de la présidentielle en 2017, il s’agit de soupçons d’emploi fictif. Elle concerne cette fois Maël Renouard, un de ses anciens assistants parlementaires, en poste en 2013-2015, période durant laquelle celui-ci a en tout perçu 38.000 euros de rémunération. Problème: selon le site new-yorkais Buzzfeed, Maël Renouard n’aurait travaillé qu’à la coécriture du livre de François Fillon, Faire (Éd. Albin Michel), publié en septembre 2015.

Dans la foulée de ces révélations, le PNF aurait ouvert une enquête préliminaire, confiée à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, à l’instar de l’enquête préliminaire visant Pénélope Fillon. «Un acharnement», fustige auprès de RTL Antonin Levy, l’avocat de l’ex-candidat à l’investiture suprême, d’autant que durant ces quatre dernières années, rien ne s’est passé. «Selon une source proche du dossier, François Fillon n’a été entendu et confronté à Maël Renouard qu’au début 2021», souligne le média.

«On reproche en réalité à M. Fillon de ne pas avoir fait travailler son épouse dans un dossier et d’avoir fait travailler un collaborateur dans un autre dossier pour l’expression de ses idées politiques. À un moment, il va falloir choisir», renchérit l’avocat.

Pour rappel, fin janvier 2017, alors que François Fillon était donné gagnant par les sondages à la présidentielle, des révélations du Canard enchaîné sur le présumé emploi fictif de sa femme puis de ses enfants, respectivement à l’Assemblée nationale et au Sénat, avait entériné une longue descente aux enfers pour le candidat de la droite et du centre. Celle-ci s’était soldée par sa mise en examen et sa défaite dès le premier tour l’élection.

Depuis la droite, n’a eu de cesse de crier à l’instrumentalisation politique du parquet national financier –créé par François Hollande– qui avait mené l’enquête. Trois ans plus tard, en juin 2020, devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale consacrée aux «obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire», Éliane Houlette, ex-patronne du PNF, concédera avoir subi des pressions du parquet général pour ouvrir une information judiciaire à l’encontre de François Fillon. Des propos en totale contradiction avec ceux qu’elle avait tenus un an plus tôt, dans les colonnes de Marianne.

Une justice instrumentalisée par la Hollandie?

Sous serment, elle relatait à la représentation nationale une convocation dans le bureau de la procureure générale où cette dernière lui aurait demandé d’ouvrir une information judiciaire contre le candidat de la droite et du centre. Pressions auxquelles elle avait affirmé ne pas avoir cédé.

Quoi qu’il en soit, neuf jours après cette réunion, le 24 février 2017, le PNF ouvrait une enquête judiciaire à l’encontre de François Fillon pour détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et recel, trafic d’influence et manquement aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique. Le 14 mars 2017, il était mis en examen. Entre-temps, Emmanuel Macron avait bondi dans les sondages et il a fini par être élu Président de la République deux mois plus tard.

Aujourd’hui, les sondages semblent de son côté. Selon la dernière enquête d’opinion d’Elabe pour Les Échos et Radio classique, Emmanuel Macron, qui est pressenti pour être candidat à sa propre succession, jouirait d’une cote de popularité inédite depuis un an… auréolé pour sa gestion de la crise sanitaire. Et l’électorat où le locataire de l’Élysée «rebondit nettement», c’est celui de François Fillon: il y progresse de 12 points. «Il y a des électeurs de François Fillon désormais bien arrimés aux macronistes», souligne auprès du quotidien économique le président d’Elabe.