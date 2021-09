Une femme accouche dans le métro parisien

Un événement heureux et assez rare, qui se produit en moyenne une fois par an d’après le Syndicat des transports d’Île-de-France, a eu lieu le 4 septembre dans le métro de Paris. Une femme d’une trentaine d’années a accouché d’une petite fille dans une rame de la ligne 8, à la station Reuilly Diderot, rapporte la RATP sur Twitter.

Vers 11h40, une petite fille a vu le jour à bord d’un train à la station Reuilly Diderot #ligne8, la maman et l'enfant ont ensuite été pris en charge par les services de secours. 🍼 #Ligne1 #RATP pic.twitter.com/qpmdDptRvX — Ligne 8 (@Ligne8_RATP) September 4, 2021

Selon France Bleu, le trafic a dû être interrompu et les passagers ont été évacués de la rame. Se référant au service de presse de la RATP, la radio indique que le conducteur du train et une sage-femme se trouvaient avec la mère pour lui apporter les premiers soins.

La femme et son bébé ont été pris en charge par les services de secours.

❌[Incident voyageur à Reuilly Diderot] 11h59 . Entre République et Maisons-Alfort–J. trafic interrompu en raison d'un incident voyageur. Reprise estimée vers 13:00 #Ligne8. #RATP — Ligne 8 (@Ligne8_RATP) September 4, 2021

Le trafic est revenu à la normale à 13h23.

✅[Incident voyageur à Reuilly Diderot ] 13h23. Fin d'incident , le trafic est normal sur l'ensemble de la ligne. #Ligne8. #RATP — Ligne 8 (@Ligne8_RATP) September 4, 2021

France Bleu précise que la RATP envisage d’envoyer des cadeaux, comme un doudou pour la petite fille, et des fleurs et un an de pass navigo pour la mère.

Des cadeaux prévus

Si ce genre d'événements est assez rare. En mai 2018, un bébé est né dans un train en gare d’Auber, sur la ligne du RER A. En novembre de la même année, un autre enfant est venu au monde, cette fois à la station Glacière, sur la ligne 6. Le petit a alors obtenu de la RATP un pass Imagin’R lui permettant voyager gratuitement sur le réseau jusqu’à ses 25 ans.

Pour le moment, la RATP n'a pas encore communiqué si la petite fille née le 4 septembre bénéficiera des mêmes avantages. Mais d’après Le Parisien, elle n’obtiendra pas de pass navigo gratuit.