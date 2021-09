Présidentielle 2022: Zemmour progresse dans les sondages, la droite doit-elle s’inquiéter?

Une enquête Ipsos-Sopra Steria réalisée pour Le Parisien-Aujourd’hui en France et Franceinfo constate qu’Éric Zemmour «a incontestablement un potentiel électoral, sur un segment droite dure-extrême droite» et «fait jeu égal avec Mélenchon et Hidalgo», même s’il n’a pas encore déclaré sa candidature à la présidentielle 2022.

À moins de huit mois de la présidentielle, Éric Zemmour, qui continue de laisser planer le doute sur sa candidature, obtiendrait 8% des intentions de vote au premier tour, si ce dernier avait lieu dimanche et si Xavier Bertrand était candidat, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria réalisé pour Le Parisien-Aujourd’hui en France et Franceinfo.

D’après l’enquête, menée les 2 et 3 septembre auprès d’un échantillon de 925 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatives de la population française de 18 ans et plus, interrogées via Internet, M.Zemmour ferait jeu quasi égal avec Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, qui obtiendraient respectivement 8% et 9% des intentions de vote.

Suivant cette hypothèse, Emmanuel Macron en aurait 24% contre 19% pour Marine Le Pen et 10 % pour l'eurodéputé EELV Yannick Jadot.

«Il [Éric Zemmour, ndlr] bénéficie clairement de l’incertitude quant aux candidats de LR, note le directeur d’Ipsos, cité par Le Parisien. Mais il a incontestablement un potentiel électoral, sur un segment droite dure-extrême droite, où il séduit plutôt des hommes, notamment d’anciens électeurs de Fillon et de Marine Le Pen, des commerçants, des cadres supérieurs, des patrons de PME…».

© Sputnik Hypothèses des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle 2022

Zemmour continue sa course

Éric Zemmour obtiendrait entre 6 et 7% des intentions de vote dans un sondage Ifop-Fiducial réalisé pour LCI et Le Figaro du 31 août au 2 septembre.

«La percée d’Éric Zemmour est réelle, a indiqué Frédéric Dabi, le directeur général Opinion de l'Ifop. Bénéficiant de soutiens d’électeurs de droite et de droite extrême, la candidature Zemmour est potentiellement susceptible de rebattre le jeu à droite sans pour autant, dans cette enquête, empêcher un duel de second tour Macron - Le Pen».

Emmanuel Macron et Marine Le Pen font toujours la course en tête au 1er tour, même si le chef de l’État n’a pas encore annoncé ses intentions quant à un second mandat. Les résultats de l’enquête ont montré que le Président de la République et la candidate du Rassemblement national arriveraient en tête au premier tour avec 24%.

Quant à Xavier Bertrand, il en obtiendrait 17% contre 14% pour Valérie Pécresse au premier tour, 11% pour Michel Barnier, 7% pour Éric Ciotti et 5% pour Philippe Juvin.

La défaite de Le Pen au second tour?

Ce même sondage indique que Xavier Bertrand serait le seul à l'emporter au second tour face au chef de l’État, avec 53% contre 47% respectivement. Quant à Valérie Pécresse, elle ferait jeu égal avec M.Macron, avec 50% des voix.

Mme Le Pen, quant à elle, remporterait 44% des voix, contre 56% par M.Macron.

Un candidat éventuel?

Éric Zemmour n’a pas encore présenté publiquement sa candidature, mais depuis plusieurs semaines il laisse traîner des indices sur ses intentions.

D’après un sondage Elabe réalisé pour Les Échos et Radio classique, un Français sur cinq, soit 19%, indique avoir une «image positive» du chroniqueur, quand plus de 61% affirment en avoir une image «négative», dont 47% «très négative».

Selon ce baromètre, M.Zemmour est 22e dans le classement des personnalités politiques françaises, au niveau de Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg, et deux points derrière Anne Hidalgo ou encore Gérald Darmanin.