L'acteur Jean-Paul Belmondo est mort

L’avocat de Jean-Paul Belmondo a informé l’AFP du décès de l’acteur français de 88 ans ce lundi 6 septembre.

«Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement», a précisé son avocat, Me Michel Godest.

Celui qu'on surnommait Bébel a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables: jeune premier dans «À bout de souffle» ou encore pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans «Le Guignolo».

Jean-Paul Belmondo, avec une carrière longue de plus de 50 ans, a été acteur de théâtre et de cinéma, directeur de théâtre et producteur.

Après avoir fait un AVC en 2001, Belmondo a arrêté son activité professionnel d'acteur, mais en 2008 il est revenu sur scène et a joué dans «Un homme et son chien» de Francis Huster. En 2015, il a annoncé la fin de sa carrière au cinéma.

Les hommes politiques déplorent sa disparition

Parmi les premiers à avoir réagi à ce décès figure Éric Ciotti qui a noté le «charisme» et l’«incomparable jeu d’acteur» de Jean-Paul Belmondo, un talent qui «manquera à la France».

Hommage au géant Jean Paul Belmondo.



Je me souviens de ses films magistraux : Flic ou voyou dans les rues de Nice, le Professionnel avec son charisme et son incomparable jeu d’acteur



Son talent manquera à la France.



Pensées pour sa famille et ses proches#Belmondo pic.twitter.com/tIipmOBr64 — Eric Ciotti (@ECiotti) September 6, 2021​

Nicolas Dupont-Aignan, à son tour, a souligné que suite à la perte de cet acteur unique, c’est «la France toute entière qui est en deuil aujourd’hui».

Une gueule, un acteur unique, une époque, c’est toute une page de l’histoire du cinéma qui se tourne avec la disparition de Jean Paul Belmondo.



Bien au-delà du 7ème art, c’est la France toute entière qui est en deuil aujourd’hui. pic.twitter.com/EWE2ynoVdE — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) September 6, 2021

​D’après Marine Le Pen, il était «une gueule et une gouaille inimitables, un acteur et un cascadeur légendaire». Elle a également déploré la disparition de Jean-Paul Belmondo, précisant qu’avec lui la France a perdu cette «élégance française à l’ancienne» dans le cinéma.

Jean-Paul Belmondo, c’était une gueule et une gouaille inimitables, un acteur et un cascadeur légendaire.



Avec sa disparition, nous perdons un peu de cette élégance française à l’ancienne qui manque beaucoup au cinéma.



Quelle tristesse. MLP pic.twitter.com/ufE6pVXPfF — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 6, 2021​

