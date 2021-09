Génération Z: «Le gouvernement veut faire taire Éric Zemmour depuis des mois»

«Je ne pense pas que ce soit au CSA de clarifier quoi que ce soit. Éric Zemmour est maître de son agenda et de sa volonté», déclare Stanislas Rigault.

Le président de Génération Z s’agace à notre micro de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce dernier appelle les médias à décompter le temps de parole de l’éditorialiste, candidat soupçonné à la prochaine Présidentielle. «Si Éric Zemmour souhaite se présenter à l’élection présidentielle, c’est à lui de le dire et pas au CSA de le décréter», se défend celui qui milite depuis mars 2021 pour cette candidature.

Dès le mois de février dernier, L’Express publiait une enquête de trois mois sur les velléités alors discrètes d’Éric Zemmour à s’engager en campagne. Le polémiste, qui réunit du lundi au vendredi sur CNews en moyenne 700.000 téléspectateurs, a depuis fait allusion plus d’une fois à son éventuelle candidature. «Pour autant, Éric Zemmour ne l’a pas déclarée, il n’est pas en campagne et n’a pas de programme politique», rappelle notre interlocuteur en guise de mise au point. Le chroniqueur a, pour sa part, accusé En marche, le gouvernement et Macron de se cacher derrière cet organisme «soi-disant indépendant».

Le jeune militant voit dans cette décision du CSA un acte politique motivé par les démarches de certains membres du gouvernement. Au mois de juin 2021, Stéphane Séjourné, conseiller politique d’Emmanuel Macron, proposait en effet de comptabiliser le temps de parole de certains éditorialistes ou invités, Éric Zemmour en particulier.