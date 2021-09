Présence policière doublée, plaintes en ligne: ce qu’il faut retenir des annonces de Macron sur la sécurité

«La sécurité est l'affaire de tous, un bien commun. La première de nos libertés, celle sans laquelle, les autres sont mises à mal», a déclaré Emmanuel Macron en clôturant le 14 septembre dans les Hauts-de-France la vaste consultation du Beauvau de la sécurité.

Dans la cour de l'école de police, il a annoncé dans une allocution fleuve des mesures «substantielle», et des changements «radicaux».

Une loi de programmation pour les sécurités intérieures

Macron a annoncé une loi de programmation pour les sécurités intérieures dont le but est «de penser la police et la gendarmerie de 2030».

Il a souhaité que cette loi soit présentée en Conseil des ministres au début de l'année 2022.

Le budget du ministère de l'Intérieur augmenté

Le budget du ministère de l'Intérieur sera augmenté de 1,5 milliard d'euros en 2022, dont 500 millions d'euros seront consacrés à la mise en œuvre des premières mesures décidées dans le cadre du Beauvau de la sécurité.

Un «centre de formation» sur le maintien de l'ordre

Le «centre de formation», basé en région parisienne, sera à l'image de celui existant déjà pour les gendarmes à Saint-Astier (Dordogne), a-t-il précisé.

«Doubler sur 10 ans» le nombre de policiers sur la voie publique

Le Président a annoncé vouloir «doubler sur 10 ans» la présence de policiers sur le terrain. «C'est rassurant pour les policiers, dissuasif pour les délinquants», a-t-il ajouté.

Mise en place des «plaintes en ligne dès 2023»

«Je souhaite que la plainte en ligne soit mise en œuvre dès 2023. Et pas seulement la préplainte, comme c’est le cas aujourd’hui. […] Je souhaite qu’au-delà des femmes victimes de violences toutes celles et tous ceux qui veulent porter plainte soient mieux accueillis, ce qui suppose tout à la fois former et continuer à mieux aménager nos commissariats et nos brigades».

«Polo modernisé» et calot au lieu de la casquette

Selon Emmanuel Macron, les policiers auront un nouveau «polo modernisé» et un calot au lieu de la casquette à partir du premier trimestre 2022.

Ce nouvel uniforme, fabriqué en France et élaboré après un appel aux écoles de mode et de design, fait partie «de la considération que nous vous devons», a dit le chef de l'État.

