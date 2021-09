Pluies record et violents orages: les images des intempéries dans le Gard – vidéos

Des intempéries dantesques ont frappé au moins 12 départements français, qui ont été placés en vigilance orange pour risques de pluie-inondation, orages ou encore des crues. Parmi eux figure le Gard, en vigilance rouge pendant quelques heures ce mardi 14 septembre, inondé suite à un épisode orageux couplé avec de fortes pluies.

Le Gard est placé en vigilance rouge pour pluie-inondation et orages.

Soyez très prudents, respectez les consignes des autorités.

Restez informés et suivez les comptes officiels.

18 et 112 en cas d'urgence. — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) September 14, 2021

De nombreuses images et vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux qui illustrent une situation difficile et dangereuse dans les différentes villes du département. On peut y voir des vents forts et des voitures à moitié inondées dans les rues.

Aujourd'hui le département du #Gard a été sévèrement touché par les intempéries : tout mon soutien à nos pompiers, nos policiers et gendarmes et aux agents de la protection civile qui sont engagés dans les opérations de secours. pic.twitter.com/2BqNUYcY2p — Gilbert Collard (@GilbertCollard) September 14, 2021​

🔴 Certaines parties de l'autoroute A9 sont inondées après le passage d'un violent orage sur la région de #Montpellier ! On relève 95 mm d'eau en l'espace de 2 heures ! #hérault #inondations



🎥 Marc Perez via @MeteoExpress pic.twitter.com/gEDCujQmuv — Météo Méditerranée (@MtoMediterranee) September 3, 2021​

c’est malheureusement pas des lol les inondations à nîmes #alerterouge pic.twitter.com/7ZCW7tfNbb — Le Yde 🐊🎥 (@idrnzz) September 14, 2021​

Beaucoup d’autoroutes ont été bloquées, y compris l’A9, ou bouchonnées suite à de fortes pluies empêchant les véhicules de passer rapidement.

Circulation coupée sur A9.



Source vidéo : Mia @pistachefraise_ pic.twitter.com/EhZuCKD19g — Agate Météo (@AgateMeteo) September 14, 2021​

En raison des intempéries dangereuses, la préfète du Gard a prononcé la fermeture des établissements scolaires et centres de loisirs dans le département pour mercredi 15 septembre.

FERMETURE DES COLLÈGES 🚸 | Sur décision de la Préfecture, les Collèges du Gard seront fermés mercredi 15 septembre. https://t.co/HxWpM6la8S — Département du Gard (@Gard) September 14, 2021​

En outre, la circulation ferroviaire entre Nîmes et Montpellier restait interrompue jusqu’en début de soirée.

Le ministre de l’Intérieur a pour sa part exprimé son soutien à tous les habitants des régions touchées et a appelé à être davantage vigilants dans les prochains jours jusqu’à ce que les intempéries se calment. Il a fait savoir être en déplacement à Bernis, dans le département du Gard, pour soutenir et rendre hommage aux sapeurs-pompiers qui sont mobilisés et ont réalisé plus de 450 interventions face aux intempéries frappant la région.

Je suis ce soir à Bernis, dans le Gard, pour rendre hommage aux plus de 900 sapeurs-pompiers et effectifs de la @SecCivileFrance qui, face aux fortes intempéries, ont réalisé plus de 450 interventions pour secourir nos concitoyens. pic.twitter.com/aNbA9V7t2e — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 14, 2021​

Un blessé léger

Le Gard a fait état ce mardi par voie de communiqué de la disparition de deux personnes, dont une a été retrouvée plus tard. Les recherches de la deuxième sont en cours.

«La personne disparue à Uchaud a été retrouvée et a pu regagner son domicile. Concernant la personne d’Aigues-Vives, les recherches et les témoignages conduisent, à ce stade, à écarter l’hypothèse de la disparition de cette personne annoncée cet après-midi», indique le communiqué.

Aucune victime, excepté un «blessé léger» frappé par la foudre, n'a été signalée dans le département et les autorités se refusaient encore mardi soir à évaluer les dégâts.