Une librairie vend le nouveau livre de Zemmour pour aider des migrants

Imprimé à 200.000 exemplaires, le nouveau livre d’Éric Zemmour, «La France n’a pas dit son dernier mot» (Éd. Rubempre), est en tête des ventes depuis sa parution le 16 septembre et est en train d’être réédité à 100.000 nouveaux exemplaires, selon CNews. Pourtant, la librairie Au temps des livres, située à Sully-sur-Loire, qui, elle aussi, a mis en vente cet ouvrage, ne veut pas s’enrichir grâce à sa popularité mais au contraire y trouve l’occasion de s’opposer aux idées du polémiste.

Ainsi, la boutique a pris la décision de reverser le produit des ventes du livre à La Maison d’Adam, une association qui accompagne depuis 2016 12 réfugiés, écrit la République du Centre.

«Les idées de Monsieur Zemmour ne sont pas celles que nous prônons. Ce n’est pas en prêchant la haine qu’on peut arriver à construire quelque chose dans la société», assure Aurélie Bouhours, responsable de la librairie, interrogée par le média.

Une photo publiée sur la page Facebook de la librairie montre une affiche qui reprend la citation d’Isaac Newton: «Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts».

Mme Bouhours défend toutefois le droit des gens de lire ce qu’ils veulent et d’acheter le livre car «la France est un pays libre». La libraire ne pense pas que son geste puisse faire de la publicité à l’ouvrage qui a, selon elle, ses propres canaux de publication et de diffusion, mais se réjouit du fait que quelques personnes aient appris l’existence de la Maison d’Adam et aient fait des dons pour l’association sans même acheter le livre.

Zemmour contre l’immigration

En septembre 2019, lors d'une convention de la droite organisée par des proches de l'ex-députée du Front national (devenu RN) Marion Maréchal, Éric Zemmour a fustigé des immigrés «colonisateurs» et affirmé que les problèmes de la France «aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam». Il a en outre dénoncé l'«islamisation de la rue» et a pointé les femmes voilées et les hommes en djellabas «les uniformes d'une armée d'occupation» qui «rappellent aux vaincus leur soumission». «Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre des ancêtres ?», avait-il alors lancé.

Condamné en première instance pour ces propos à 10.000 euros d'amende, il a été relaxé mercredi 8 septembre par la cour d'appel de Paris. L’instance a alors jugé qu'«aucun des propos poursuivis ne visent l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans mais uniquement des fractions de ces groupes». Cependant, suite à cette décision, le parquet général a formé un pourvoi en cassation.

Le 8 septembre Éric Zemmour a été aussi convoqué devant le tribunal pour avoir mis en cause les migrants mineurs, qu'il avait qualifiés de «voleurs» et d'«assassins» sur CNews en septembre 2020. Ce procès a finalement été renvoyé au 17 novembre.

Critiquer Éric Zemmour

Après avoir annoncé le 11 septembre sur France 2 qu’il «n’avait pas peur» d’être éventuellement candidat à la présidentielle et qu’il y «réfléchissait», Éric Zemmour a dit vendredi 17 septembre être «candidat au débat».

Cependant, s’il ne participe pas encore à la course à l’Élysée, l’essayiste a dénoncé récemment la «censure» et «l’intimidation» après que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a demandé aux médias audiovisuels de «décompter» à partir du 9 septembre ses interventions «portant sur le débat politique national», le qualifiant d’«acteur» de ce dernier.