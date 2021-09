Évacuation inédite de 8 Polynésiens avec une forme grave de Covid-19 vers la métropole

«Sur une telle distance et avec autant de patients, c'est une première mondiale», a déclaré à l'AFP le docteur François Braun, président du SAMU Urgences de France et coordonnateur de cette opération.

Trente-cinq soignants et deux tonnes de matériel médical voyageront avec les patients, tous maintenus en coma artificiel. «C'est un avion qui est totalement transformé pour en faire un service de réanimation et apporter un niveau de soins comparable à ce qu'on trouverait au sol», a expliqué le Dr Arnaud Derossi, directeur médical régional en Europe de la société International SOS, qui organise cette évacuation sanitaire.

Il faudra 12 heures à l'A350 d'Air Caraïbes pour rejoindre Pointe-à-Pitre, puis huit heures pour arriver à Paris. L'escale en Guadeloupe est nécessaire pour remplacer les 18 cylindres contenant près de 60.000 litres d'oxygène.

Bilan polynésien

Avec 593 décès pour 280.000 habitants, dont les trois quarts au cours des six dernières semaines, la Polynésie est l'un des territoires français les plus durement touchés par l'épidémie actuellement. Les hospitalisations ont reculé ces derniers jours, mais la réanimation reste «sous forte tension» selon le centre hospitalier.

«Ce que nous faisons là est essentiel pour la survie des autres», a déclaré le président polynésien Édouard Fritch au départ de l'avion. À ses côtés, le Haut Commissaire Dominique Sorain a confirmé que ce vol était «un moyen d'alléger la pression sur l'hôpital».

Selon le Dr Braun, en Polynésie «cela va donner la possibilité de prendre en charge les patients qui sont en attente de réanimation» ou souffrant de pathologies non liées au Covid.

Un par un, toute la soirée, les patients ont été amenés par ambulance, hissés sur une plateforme couverte à hauteur de l'avion, puis transportés à bras d'hommes sur les civières pré-installées dans l'A350.

Près de 130 patients ont été évacués par gros porteurs des territoires ultra-marins vers la métropole ces dernières semaines, selon International SOS: douze vols depuis les Antilles, et un depuis la Réunion. Ces îles sont cependant bien plus proches de la métropole que ne l'est la Polynésie française.

Cette opération aérienne est financée par le ministère de la Santé, à hauteur de 700.000 euros.