Les richesses de la mer Noire

La Journée internationale de la mer Noire est annuellement célébrée le 31 octobre. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la perle du Sud et sur ses richesses grâce à cette infographie de Sputnik.

Six pays: la Bulgarie la Roumanie, la Turquie, la Géorgie, la Russie et l'Ukraine ont signé ce jour-là en 1996 le plan d'action stratégique pour la réhabilitation et la protection de la mer Noire.