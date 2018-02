Le guide de Sputnik des meilleurs vignobles de Russie

Soleil, vignes, spécialités de la région et du bon vin russe (oui, le vin russe ça existe aussi!). Découvrez les 15 meilleurs vignobles du sud russe qui produisent le «nectar des dieux» et transmettent les traditions séculaires de la viticulture aux traits russes.

Le sud-ouest russe est une région historique connue entre autres pour ses vignobles. Leur vin est ensuite vendu non seulement partout en Russie mais également à l'étranger.

La visite des vignes et des vignobles pourrait devenir une belle occasion pour découvrir une autre Russie, différentes des clichés sur le froid et des ours se promenant dans la rue.

Pour vous y aider, voici la sélection des entreprises viticoles renommées de la Crimée, du Kraï de Krasnodar et de la Région de Rostov qui méritent votre attention.