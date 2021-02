Résultats des essais cliniques de phase III du vaccin Spoutnik V

The Lancet, l'une des revues médicales les plus respectées, a publié les résultats préliminaires des essais cliniques de phase III du vaccin russe Spoutnik V, développé par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa.

«Les données publiées par The Lancet prouvent que le Spoutnik V est non seulement le premier vaccin enregistré au monde, mais aussi l’un des meilleurs. Il protège entièrement contre le Covid-19 sévère, selon des données qui ont été récoltées et examinées de façon indépendante par des collègues, puis publiées dans The Lancet. Le Spoutnik V est l’un des trois seuls vaccins au monde avec une efficacité de plus de 90%, mais il surpasse les autres en termes de sécurité, de facilité de transport en raison des exigences de stockage entre +2 et +8 degrés et d’un prix plus abordable. Le Spoutnik V est un vaccin pour toute l’humanité», a commenté Kirill Dmitriev, PDG du Fonds russe d'investissements directs (RFPI).

Il a fallu des mois de recherches aux immunologistes et 19.866 volontaires pour terminer la phase III des essais cliniques, qui ont confirmé l’efficacité du vaccin à 91,6%. Retrouvez les résultats des essais dans cette infographie de Sputnik.